八達通閒置8年慘遭扣走$90！網民傳授1招免扣錢退卡 官方拆解背後機制...

近日，一名內地旅客來港時經歷一場「八達通扣錢驚魂」，其八達通因長達8年沒有使用，在港鐵客務中心查閱時竟被扣除了高達$90的行政費，令事主大感無奈，更引發大眾熱烈討論如何利用手機八達通App免扣費退卡的實用招數。

八達通閒置8年 內地旅客慘被扣$90行政費

八達通閒置8年 內地旅客慘被扣$90行政費

該名內地旅客以「八達通一直忘記用也沒退」為題，在小紅書上分享自己持有一張實體八達通卡，但因長期未有訪港而被閒置在家中。直到最近訪港查閱狀態時，赫然發現由於長達8年沒有使用，到港鐵客務中心辦理手續時被扣了額外的行政費。

網民傳授1招全額退卡免手續費

他進一步了解到，原來若3年沒有使用八達通，便會被扣取$15的費用；若時間長達8年，則會扣取高達$90的費用。帖文引來大批熱心網民留言回應，更有網民分享避免被扣錢的方法，他指出若八達通「三年沒用，用APP可以免費啟動」。

另外，亦有過來人分享自身成功退款的經驗，表示「我自己先用手機啟動了，再去退無扣錢，餘額同押金都退了」，教導大眾只要先透過手機應用程式重新啟動八達通，隨後再辦理退卡手續，便能避開扣除費用的陷阱。

官方拆解八達通扣費機制 3方法重新啟動

用戶可透過八達通App、八達通服務站或港鐵客務中心，重新啟動不常用八達通並持續使用

翻查八達通官方資料，於2017年10月1日或之後發出的租用版成人八達通，若三年內並無增值或作支付用途，便會成為「不常用八達通」。屆時，$15的行政費將會每年從該卡的餘額及按金中扣除，直到扣完為止，隨後該卡將會被註銷。不過，這項收費不適用於小童、長者、附有殘疾人士及學生優惠的個人八達通等類別。

官方建議，用戶可透過八達通App、八達通服務站或港鐵客務中心，重新啟動不常用八達通並持續使用；若不需保留，則可在重新啟動後辦理退款，取回按金及餘額。

4招避開「不常用八達通」行政費

隨時透過八達通App、官方網站或實體服務站，檢查卡片是否已閒置過久。 若卡片尚未過期，只要確保距離上次增值或消費「不足三年」，繼續使用即可免扣錢。 若八達通已變成「不常用」狀態（或面臨扣費），請帶同卡片前往港鐵客務中心或八達通服務站重新啟動。 如果確定以後不再使用該卡，可在重新啟動後直接辦理註銷手續，徹底取回按金及剩餘金額。

資料來源：银美丽＠小紅書、八達通