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嘟八達通拎回贈！消費滿$100即賺$3現金獎賞 簡單2步領取教學

生活百科
更新時間：11:50 2026-07-30 HKT
發佈時間：11:50 2026-07-30 HKT

八達通優惠｜八達通作為香港最普及的電子支付工具，覆蓋全港公共交通及大小零售餐飲商戶，並定期推出各種豐富的獎賞回贈。為鼓勵市民於本地消費，八達通近日推出全新的「八達通・好賞里」活動，用戶只需於指定參與商戶單一消費滿$100，即可輕鬆賺取$3現金回贈。

八達通消費滿$100即賺$3回贈 簡單2步領取教學

八達通消費滿$100即賺$3回贈 簡單2步領取教學
八達通消費滿$100即賺$3回贈 簡單2步領取教學

在日常生活中，無論是購買日用品還是外出就餐，電子支付已經成為不可或缺的一部分。即日起至10月31日，用戶只需將八達通綁定至「嘟嘟賞」並完成活動登記，並前往任何一間參與帶有「八達通・好賞里」標誌的商戶門市，以已成功連結的八達通於新型八達通讀卡機上完成單筆滿$100或以上的交易，即可自動符合賺取$3獎賞的資格。

iPhone、Apple Watch及Android版手機八達通的用戶在完成合資格交易後的7天內，$3現金回贈將會自動發放並存入至該合資格的手機八達通賬戶內，用戶全程無需進行任何手動拍卡或領取動作。而實體八達通卡，以及使用Smart Octopus in Samsung Pay和Huawei Pay八達通的用戶，則可以透過八達通App根據系統指示獲取獎賞。

手機八達通／實體卡都適用

針對不同類型的八達通使用者，是次活動設有以下兩種獨立的領取獎賞途徑：

  • 手機八達通（適用於使用iPhone、Apple Watch及Android版）
    • 在完成合資格交易後的7天內，$3現金回贈將會自動發放並存入至該合資格的手機八達通賬戶內。
    • 用戶全程無需進行任何手動拍卡或領取動作，體驗極致便捷。
  • 實體卡及其他流動支付
    • 開啟並登入八達通App
    • 在首頁的「快捷功能」中點擊「全部功能」
    • 向下滑動至「我的八達通」區域並點選「領取獎賞/退款」
    • 最後點選「領取」按鈕，並根據指示完成增值程序即可獲取獎賞

「八達通・好賞里」優惠

  • 優惠期限： 即日起至10月21日
  • 優惠詳情：推廣登記名額上限為100,000個；回贈獎賞為$3增值額，推廣期内每位嘟嘟賞會員最多可獲3次回贈獎賞。

資料來源：八達通 Octopus

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