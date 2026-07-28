柴灣入機場僅$17.9！？港女教路轉乘「慳錢大法」長者更低至$7.5 網民：前提係時間合理

在物價高漲的今天，不少市民在出行時都會尋求節省交通費的方法。近日，有網民在社交平台上分享了一個從柴灣前往香港機場的「慳錢大法」，單程僅需花費不到$20即可抵達目的地，若為長者使用樂悠咭更只需$7.5。

港女教路機場「慳錢大法」 柴灣出發僅$17.9

帖主建議先乘搭港鐵至東涌站，隨後再轉乘S1線巴士前往機場，因她仍使用學生八達通，乘搭港鐵可享有半價優惠，從柴灣出發至東涌站只需$14.2，再加上S1線巴士的$3.7，全程車費合共只需$17.9，「我柴灣去到機場T1，一個半鐘搞掂」。由於從柴灣前往機場的直達公共交通選擇相對較少，若選擇乘坐常規的機場巴士城巴A12線，單程車費需高達$47.1。

長者使用同一路線 可低至$7.5

換言之，若長者使用樂悠咭乘搭此路線，由柴灣前往東涌的港鐵車費為$5.6，轉乘S1巴士半價只需$1.9，意味著長者前往機場的單程總收費僅需$7.5。

網民：自己攞嚟辛苦

這則有關港島去機場「慳錢大法」的帖文隨即引來各方網民的迴響。雖然有部分人欣賞其低廉的成本，但更多網民認為此方法雖然省錢，卻犧牲了時間與舒適度。有網民直言「其實好浪費時間，至少多30分鐘」，並指出若在早上繁忙時間攜帶行李使用此路線是「自己攞嚟辛苦」。對於網民質疑此舉會浪費時間及體力，帖主亦表明自己的取捨標準，「我自己寧願早啲出門平$50」。

另一方面，針對長者乘搭此路線的安排，有網民亦提醒，考慮到老人家的體力，帶著行李多次轉乘會「十分吃力」，加上巴士途經迴旋處易引致暈車浪，建議長者出行還是以舒適直達為優先。同時，不少網民亦留言提供乘搭其他E線巴士轉乘的替代方案，以平衡時間與金錢。

資料來源：yyyying__