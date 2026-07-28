Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柴灣入機場僅$17.9！？港女教路轉乘「慳錢大法」長者更低至$7.5 網民：前提係時間合理

生活百科
更新時間：13:31 2026-07-28 HKT
發佈時間：13:31 2026-07-28 HKT

在物價高漲的今天，不少市民在出行時都會尋求節省交通費的方法。近日，有網民在社交平台上分享了一個從柴灣前往香港機場的「慳錢大法」，單程僅需花費不到$20即可抵達目的地，若為長者使用樂悠咭更只需$7.5。

港女教路機場「慳錢大法」 柴灣出發僅$17.9 

帖主建議先乘搭港鐵至東涌站，隨後再轉乘S1線巴士前往機場，因她仍使用學生八達通，乘搭港鐵可享有半價優惠，從柴灣出發至東涌站只需$14.2，再加上S1線巴士的$3.7，全程車費合共只需$17.9，「我柴灣去到機場T1，一個半鐘搞掂」。由於從柴灣前往機場的直達公共交通選擇相對較少，若選擇乘坐常規的機場巴士城巴A12線，單程車費需高達$47.1。

長者使用同一路線 可低至$7.5

換言之，若長者使用樂悠咭乘搭此路線，由柴灣前往東涌的港鐵車費為$5.6，轉乘S1巴士半價只需$1.9，意味著長者前往機場的單程總收費僅需$7.5。

網民：自己攞嚟辛苦

這則有關港島去機場「慳錢大法」的帖文隨即引來各方網民的迴響。雖然有部分人欣賞其低廉的成本，但更多網民認為此方法雖然省錢，卻犧牲了時間與舒適度。有網民直言「其實好浪費時間，至少多30分鐘」，並指出若在早上繁忙時間攜帶行李使用此路線是「自己攞嚟辛苦」。對於網民質疑此舉會浪費時間及體力，帖主亦表明自己的取捨標準，「我自己寧願早啲出門平$50」。

另一方面，針對長者乘搭此路線的安排，有網民亦提醒，考慮到老人家的體力，帶著行李多次轉乘會「十分吃力」，加上巴士途經迴旋處易引致暈車浪，建議長者出行還是以舒適直達為優先。同時，不少網民亦留言提供乘搭其他E線巴士轉乘的替代方案，以平衡時間與金錢。

資料來源：yyyying__

同場加映：長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時

最Hit
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
01:00
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
影視圈
1小時前
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
中年好聲音4｜吳亦偉不滿強敵高分黑面？ 網民Cap圖批性格小家 被鍾鎮濤讚好聽過張學友惹嘩然
影視圈
18小時前
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
商業創科
8小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-27 13:00 HKT
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
00:29
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
即時中國
18小時前
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
生活百科
19小時前
深圳蜂群無人機捕捉「紅霞」登陸全過程。
颱風「紅霞」︱深圳蜂群無人機 捕捉登陸全過程
即時中國
6小時前
蔡一傑癌細胞擴散受控 《東周刊》獨家直擊偏方治療腦癌 中西合璧有成效風騷現身街市
蔡一傑癌細胞擴散受控  《東周刊》獨家直擊偏方治療腦癌  中西合璧有成效風騷現身街市
即時娛樂
5小時前