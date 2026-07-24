再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞

八達通作為香港市民日常生活中不可或缺的電子支付工具，其普及程度與便利性一直深受廣大消費者歡迎。近日，八達通宣布第33批舊款實體卡即將到期。為鼓勵市民盡早處理，現在更換新卡除了完全免費外，新客戶轉用手機八達通更可賺取高達$150的迎新獎賞，絕對是升級電子支付體驗的絕佳時機！

第33批即將失效八達通卡號碼 留意特殊嘟聲提示

八達通宣布第33批舊款實體卡即將到期。

市民在日常乘車或購物付款時，若聽到讀卡機發出有節奏的「嘟～嘟嘟」特殊聲響，這並非機器故障，而是系統正在善意提醒持卡人的八達通卡即將失效。第33批次的舊款八達通卡已定於2026年10月24日正式失效。市民亦可自行核對卡背的數字，若號碼落在以下指定範圍內，必須於三個月的通知期內盡快辦理免費換卡手續，以免影響日常出行與消費：

10388001 - 10488000

16678001 - 16692000

16694001 - 16736000

40577001 - 40755000

43620001 - 43785000

44402001 - 44708000

59131001 - 59158000

轉移手機八達通 新客賺$150迎新獎賞

為迎合數碼化時代的支付趨勢，最受推崇的更換方式是將實體卡轉移至手機八達通。這項服務讓市民從此無需攜帶實體卡，實現「一嘟即Pay」的無縫消費體驗。更具吸引力的是，全新客戶現時加入手機八達通行列，即可享有港幣150元的迎新回贈獎賞。市民可針對自身使用的智能手機系統，點擊相關連結進行轉移操作，例如轉移至 iPhone及Apple Watch版，或是轉移至 Android版八達通。

轉移八達通至iPhone及Apple Watch >>按此<<

轉移至Android版八達通 >>按此<<

實體卡用戶 八達通服務站免費換卡

針對部分偏好使用實體卡的市民，或者長者及學童用戶，八達通同樣提供了便捷的實體換卡渠道。受影響的持卡人只需攜帶即將失效的舊卡，直接前往分佈於港九新界各區的「八達通服務站」，即可根據指示自助完成更換新實體卡的程序，整個過程完全免費且迅速。市民可預先透過網上系統 搜尋就近八達通服務站 的位置。

搜尋八達通服務站 >>按此<<



第33批八達通換卡詳情