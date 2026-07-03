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買牙膏送$647贈品 19吋卡通行李箱/Tempo紙巾/Mofusand旅行袋 百佳超市門市+網購限定

時尚購物
更新時間：17:01 2026-07-03 HKT
發佈時間：17:01 2026-07-03 HKT

今期百佳超市（PARKnSHOP）為大家帶來絕不容錯過的超強牙膏推廣優惠！顧客只需購買指定數量的DARLIE牙膏，便可獲取總值達$647的贈品，當中的禮品包含Mofusand行李箱、旅行袋以及紙巾等實用物品，絕對是精明消費者囤貨的最佳時機！

百佳超市買牙膏送19吋行李箱/旅行袋/Tempo紙巾 總值$647贈品

百佳超市買牙膏送19吋行李箱/旅行袋/Tempo紙巾 總值$647贈品
百佳超市買牙膏送19吋行李箱/旅行袋/Tempo紙巾 總值$647贈品

買6支DARLIE牙膏送Mofusand行李篋

DARLIE好來「全亮白琺瑯補白牙膏」主打深入潔齒、修護及強化琺瑯質的功能，以協助減少牙齒污漬。由即日起至7月9日（星期四），消費者凡於百佳超級市場、fusion、Taste實體門市，或是透過PNS網上商店，購買6支100克裝的DARLIE「全亮白琺瑯補白牙膏」，即可獲贈總值$647的禮品組合。

是次推廣活動的贈品組合涵蓋多款產品，當中包含19吋Mofusand行李箱以及容量達23L的Mofusand行李箱掛袋。與此同時，禮品還附有18包裝的倩絲親膚4層Q版紙手巾，與4包裝的Tempo四層袋裝面紙，提供了涵蓋日常出行與家居生活的各項基本所需。

百佳DARLIE牙膏優惠

  • 優惠期限：即日起至7月9日（四）
  • 優惠詳情：購買上述指定產品滿6件，即送總值$647之豐富禮物，包括：
    1. Mofusand行李箱19吋
    2. Mofusand行李箱掛袋23L
    3. 倩絲親膚4層Q版紙手巾18包裝（隨機一款）
    4. Tempo四層袋裝面紙4包裝（隨機一款）
  • 條款細則：
    1. 贈品數量有限，先到先得，送完即止。
    2. 紙巾及面紙等贈品款式為隨機發送。
    3. 優惠以每張單一發票計算，詳情須受有關條款及細則約束。

資料來源：香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK 

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