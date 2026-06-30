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7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可樂化身迷你不銹鋼杯 一連三星期款款不同 附換購詳情 

時尚購物
更新時間：12:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-30 HKT

7-Eleven配合足球盛事熱潮，推出獨家「迷你收藏杯盲盒」系列，將多款香港人氣品牌如道地、嘉士伯、太古可口可樂、維他等元素融入精緻設計，可隨身掛在背包、手袋或鑰匙上，盡顯玩味感，當中特設3個隱藏版，融合7-Eleven品牌主色與足球盛事主題配色，收藏價值極高。今次優惠以盲盒形式登場，一連三星期款款不同，有興趣入手的記得留意換購詳情。

7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可樂化身迷你不銹鋼杯

7-Eleven首次推出的「迷你收藏杯盲盒」系列共15款，採用優質304不銹鋼材質製作，每款杯身色彩鮮豔、細節精美，並附有彩色掛繩，方便隨身攜帶或掛飾使用。這些迷你杯不僅適合日常飲用，更成為打卡熱門單品，結合足球主題配色與品牌特色，完美呼應賽事氛圍，讓球迷在觀賽時增添樂趣。

三星期分階段推出 每週五款新設計驚喜登場

活動由即日起至7月21日，一連三星期分階段推出，每星期推出5款限定設計，包括4款人氣品牌聯乘款式及1款7-Eleven隱藏版。隱藏版融合7-Eleven經典主色與足球元素，設計獨特搶眼，收藏價值極高。顧客只需購買指定產品，每滿$100即可獲得盲盒一個。

首週焦點包括道地M&M'SBPJ嘉士伯；第二階段推出TROLLI藍妹樂事太古可口可樂；最後一週涵蓋喜力維他使立消、品客。當中每週特設3個「7-Eleven隱藏版」，設計融合7-Eleven品牌主色與足球盛事主題配色，十分搶眼，收藏價值十足！

7-Eleven「迷你收藏杯盲盒」

  • 推出日期：即日起至 7 月 21 日；一連三個星期，分階段驚喜登場，每星期推出５個限定款式
  • 換購方法：
    • 【第一彈】7-Eleven獨家「迷你收藏杯盲盒」（4 款品牌及１款7-Eleven 隱藏款）
      • 由7月1日至７月7日期間，凡購買道地飲品、M&M'S朱古力、BPJ 高蛋白曲奇／高蛋白棒/高蛋白飲品、嘉士伯啤酒產品每滿$100即送「迷你收藏杯盲盒」１個。
    • 【第二彈】7-Eleven獨家「迷你收藏杯盲盒」（4 款品牌及１款7-Eleven 隱藏款）
      • 由7月8日至７月14日期間，凡購買TROLLI橡皮糖、藍妹啤酒、樂事/多樂脆/奇多產品、可口可樂有汽飲品每滿$100即送「迷你收藏杯盲盒」１個。
    • 【第三彈】7-Eleven獨家「迷你收藏杯盲盒」（4 款品牌及１款7-Eleven 隱藏款）
      • 由7月15日至７月21日期間，凡購買喜力啤酒、維他茶類飲品、使立消喉糖、品客薯片產品每滿$100即送「迷你收藏杯盲盒」１個。

文：M

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