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銅鑼灣AIGLE年度開倉低至3折！$199起入手GORE-TEX風褸/雨靴/運動褲 指定貨品額外7折

時尚購物
更新時間：19:05 2026-06-12 HKT
發佈時間：19:05 2026-06-12 HKT

銅鑼灣AIGLE開倉｜備受戶外活動愛好者及時尚達人追捧的法國著名品牌AIGLE，一直以其防水實用與優雅設計兼備的服飾聞名。近日，品牌於銅鑼灣時代廣場舉行一連4日的年度開倉銷售會，多款男女裝長褲、外套及水靴以低至$199的震撼價發售，不妨趁著開倉優惠添置優質戶外裝備。

銅鑼灣AIGLE年度開倉低至3折！防水外套/雨靴/運動褲低至$199

銅鑼灣AIGLE年度開倉低至3折！防水外套/水靴/運動褲低至$199
銅鑼灣AIGLE年度開倉低至3折！防水外套/水靴/運動褲低至$199

AIGLE指定貨品折上折 GORE-TEX風褸/保暖羽絨/抓毛外套/雨靴

AIGLE是次時代廣場展銷集涵蓋極為豐富的服飾種類，全面滿足不同季節、天氣及戶外探索的需求。重點推介包括具備強大防水透氣功能的GORE-TEX外套、MTD防水外套，以及保暖羽絨和輕便的抓毛外套，於指定貨區購買2件或以上產品，更享額外7折或9折優惠。此外，同場多款速乾運動褲、抗水防風外套和品牌經典的橡膠水靴低至$199，以極高性價比打造時尚與實用兼備的戶外造型。

網上預約免費入場 

為確保優質的購物體驗並有效管理人流，是次AIGLE開倉活動全面採用了網上預約系統。公眾人士可以免費入場，但必須提前透過官方指定的預約系統進行登記。成功登記後，系統會派發專屬的電子QR Code門票以供進場時出示，而每張訂單最多只可為4位客人預約入場名額，且同一訂單內的同行客人必須同時進場。

銅鑼灣AIGLE開倉活動

  • 活動日期：2026年6月12日至6月15日

  • 活動地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓展銷集

  • 入場費用：免費（必須透過官方預約連結進行網上登記）

  • 開放時段選擇：

    • 6月12日至14日： 10:00 - 12:00 / 11:30 - 13:30 / 13:00 - 15:00 / 14:30 - 16:30 / 16:00 - 18:00 / 17:30 - 20:00

    • 6月15日（提早閉場）： 10:00 - 12:00 / 11:30 - 13:30 / 13:00 - 15:00

 

資料來源：Times Square Bazaar 時代廣場展銷集

 

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