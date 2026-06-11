萬寧一日限定全場88折！網店/門市同步勁減 1類產品再送$50現金券

踏入2026年夏季，萬寧 Mannings特別推出極具吸引力的快閃推廣活動。於今個星期五（6月12日），顧客可享一日限定的全場無門檻88折優惠，輕鬆以最抵價錢入手各類熱門健康及美容產品，為炎炎夏日做好準備！

萬寧全場無門檻88折！網店/門市同步勁減

萬寧全場無門檻88折！網店/門市同步勁減

萬寧於本周五（6月12日）推出「門市全場無門檻88折」優惠。這意味著消費者毋須湊夠指定金額，只要於當天親臨指定的萬寧實體門市選購心水好物，即可直接享有全單88折。不妨把握此難得機會，盡情採購各類精選貨品，例如添置日常必備的洗髮沐浴產品、補充增強抵抗力的維他命及保健品。

倘若消費者不想親自到門市將沉甸甸的戰利品搬回家，萬寧的官方網店同樣提供非常吸引的折扣。顧客只需於網上平台選購心水貨品滿$288，並在登入會員帳戶後於結帳時輸入專屬優惠碼「26JUNHH」，即可享有同等的全單88折優惠。

1類產品再送$50現金券

除了全場無門檻88折的焦點活動，萬寧更同步推出多項門市疊加優惠，讓顧客體會「買得多賺得多」的精明消費模式。首先是護膚愛好者的專屬福利，凡購買面部護理或防曬等護膚產品滿$150，即額外贈送$50萬寧現金優惠券，方便日後再次添置美容產品時使用。習慣使用電子支付的顧客亦有著數，只需憑銀聯手機Pay（如Apple Pay等）或銀聯二維碼單一簽賬淨額滿$500或以上，即可獲即減$40的回贈。

萬寧全場88折優惠

推廣日期： 2026年6月12日（六）。

網店專屬優惠： 於萬寧官方網店買滿$288並輸入優惠碼「26JUNHH」即可享88折優惠。

網店優惠時段：6am-11:59pm（只限會員登入使用，每位會員最多可使用3次）

注意事項： 門市全場無門檻88折不適用於初生配方嬰兒奶粉、處方藥物、萬寧禮券等指定項目，亦不適用於港鐵車站、香港機場及離港口岸等個別分店。所有優惠及結算均受萬寧官方相關條款及細則約束。

資料來源：Mannings 萬寧