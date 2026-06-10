7-Eleven 8折優惠｜7-11便利店3日限定折扣！Häagen-Dazs雪糕杯$14.4／啤酒、薯片$6.4起
更新時間：15:36 2026-06-10 HKT
發佈時間：15:36 2026-06-10 HKT
發佈時間：15:36 2026-06-10 HKT
7-11便利店8折優惠｜連鎖便利店7-Eleven為大眾提供快捷方便的購物體驗與多元化商品。即日起更帶來3天限時8折優惠，只需買滿$100即可享超值折扣，讓消費者以極抵價錢掃盡各款消暑雪糕、人氣零食與飲品，絕對是炎炎夏日囤貨的最佳時機！
7-Eleven便利店8折！一連3日指定分店滿額即減
即日起至6月12日，消費者只要於7-Eleven指定店舖購物滿$100，即可享有8折優惠，無論是消暑必備的冰涼雪糕，還是解饞的香脆薯片，都能以超值價入手，正是為家中的零食櫃補倉的大好機會。
Häagen-Dazs雪糕杯/啤酒/薯片折上折
除了全單折扣，今期推廣更包含多款重點精選折扣商品，讓大眾以超值價錢買盡心頭好。其中，極受歡迎的Häagen-Dazs雪糕杯（不包括日本版）$180任選10杯的震撼價，8折後平均每杯只需$14.4；而炎夏消暑必備的雀巢濃豆樂紅豆或綠豆雪條亦低至$7.2枝，yuu會員更可享有買8送1的印花優惠。
零食方面，各款95至102克的品客薯片只需$22.4便有2件，買滿2件更即送無雙麻辣、酸辣粉或酸菜魚風味粉1個，配搭成極具滿足感的宵夜組合。飲品推介則有$7.2兩盒的維他奶山水鮮豆漿，以及$6.6一罐的900毫升500毫升七寶札幌啤酒或生力清啤 ，全面照顧消費者的夏日消暑及日常所需。
7-Eleven限定3日8折優惠
- 優惠期限：即日起至2026年6月12日止（只限3天）。
- 參與方式：於指定7-Eleven實體店舖購物，或使用「7仔App」的「到店自取」服務，單一消費滿$100，即可享有全單8折優惠。
- 指定店舖地址：>>按此<< 查看分店地址。
- 重點精選折扣商品及價格（推廣期至2026年6月16日）：
- 優惠條款及細則：8折優惠不適用於預購貨品、yuu獎賞預訂貨品、報紙雜誌、香煙、奶粉、八達通增值、塑膠購物袋收費等指定服務及商品。優惠不可與其他推廣同時使用，貨品數量有限，售完即止。價格於香港店舖以港幣為單位，澳門店舖以澳門幣為單位。詳情請參閱店內宣傳品或yuu應用程式，7-Eleven保留最終之決定權。
資料來源：7-Eleven Hong Kong
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