7-Eleven 8折優惠｜7-11便利店3日限定折扣！Häagen-Dazs雪糕杯$14.4／啤酒、薯片$6.4起

7-11便利店8折優惠｜連鎖便利店7-Eleven為大眾提供快捷方便的購物體驗與多元化商品。即日起更帶來3天限時8折優惠，只需買滿$100即可享超值折扣，讓消費者以極抵價錢掃盡各款消暑雪糕、人氣零食與飲品，絕對是炎炎夏日囤貨的最佳時機！

7-Eleven便利店8折！一連3日指定分店滿額即減

7-Eleven便利店8折！一連3日指定分店滿額即減

即日起至6月12日，消費者只要於7-Eleven指定店舖購物滿$100，即可享有8折優惠，無論是消暑必備的冰涼雪糕，還是解饞的香脆薯片，都能以超值價入手，正是為家中的零食櫃補倉的大好機會。

Häagen-Dazs雪糕杯/啤酒/薯片折上折

除了全單折扣，今期推廣更包含多款重點精選折扣商品，讓大眾以超值價錢買盡心頭好。其中，極受歡迎的Häagen-Dazs雪糕杯（不包括日本版）$180任選10杯的震撼價，8折後平均每杯只需$14.4；而炎夏消暑必備的雀巢濃豆樂紅豆或綠豆雪條亦低至$7.2枝，yuu會員更可享有買8送1的印花優惠。

零食方面，各款95至102克的品客薯片只需$22.4便有2件，買滿2件更即送無雙麻辣、酸辣粉或酸菜魚風味粉1個，配搭成極具滿足感的宵夜組合。飲品推介則有$7.2兩盒的維他奶山水鮮豆漿，以及$6.6一罐的900毫升500毫升七寶札幌啤酒或生力清啤 ，全面照顧消費者的夏日消暑及日常所需。

7-Eleven限定3日8折優惠

資料來源：7-Eleven Hong Kong