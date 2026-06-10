京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮

佳宝全場8折｜近年本港零售市場競爭激烈，各大超級市場及零售商為求突圍而出，頻繁推出各類促銷活動以吸引顧客及刺激消費意欲。被京東收購未滿一年的佳宝超市宣布，門店數量已正式突破100間，並將於明日（6月11日）起，在全港分店推出全場8折優惠，預計將再次掀起廣大市民的入貨熱潮。

京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 推全場8折優惠慶祝

佳宝6.11起全場8折優惠 肉類/蔬果/米油醬醋都有折

內地電商巨頭京東於去年8月正式完成對佳宝食品超級市場的收購，以拓展香港本地零售市場。隨著業務版圖持續擴張，佳宝今日於官方專頁正式宣布品牌突破100間分店。這也意味著在京東入主至今的一年內，佳宝於本港逆市再增設了約10間分店。

為慶祝百店里程碑，佳宝由6月11日起推出全場貨品8折優惠，涵蓋肉類蔬果、米油醬醋、飲品雜糧等各類日常用品。自佳宝被收購以來，店舖的營銷策略轉趨進取，幾乎隔月便會推出8折優惠，而早前多次的折扣活動，甚至令門市貨品清空，市民反應熱烈。京東過去更曾指出，在促銷期間，佳宝全港門市的銷售額增長超過2倍，足見其定價策略對市場的強大吸引力。

早前報道：京東收購佳寶連推3日全場8折！優惠最後1天門市「真清倉」 貨架/凍肉櫃被洗劫一空 網民：8折就咁樣？

佳宝超市8折優惠

優惠期：2026年6月11日起

適用分店：全線分店同步進行

資料來源：佳宝食品超級市場 Kai Bo Food Supermarket