直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲

近年，電商平台反攻實體零售店已成新趨勢。內地電商巨頭京東早前宣布，「京東MALL」香港首間線下實體店即將進駐灣仔，並確實在6月18日開幕，主打「先體驗、後落單」模式，集合來自國際及內地知名品牌的家電產品。今日（5日），《星島頭條》網記者就帶大家直擊這家佔地3萬平方呎的旗艦店，並整理第一手的門市詳情與限時開幕優惠！

直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 迎港人北上消費熱潮

京東日前率先在社交平台上公布，香港首間「京東MALL」實體店即將進駐灣仔華潤灣景中心大廈2樓全層，並確實將於內地一年一度的「6.18」電商節當天盛大開幕。新店佔地約3萬平方呎，集合來自國際知名品牌及內地科技品牌的3C產品、家電及家品等，規模在全港專業電器零售商場中名列前茅。

京東五星電器負責人于鯤更在今日（5日）舉行的發布會上，透露開設香港首店的緣由，主因是觀察到近年不少香港消費者在節假日北上內地採購智能家電與科技產品，反映本地消費市場對高品質家電有著旺盛的需求。

直擊「京東MALL」灣仔旗艦店 必看9大亮點

全港首部163吋Micro LED電視 1對1專人提案浴室規劃

「京東MALL」灣仔旗艦店內精細劃分為A區至H區實體展位，並輔以多個沉浸式互動區。首先在科技與家居電器實試體驗方面，場內特別引進了多款在內地爆紅、主打衣物分開洗滌的「三筒洗衣機」實物展示，而大電視專區更引進了全港首部163吋、價值$80多萬的Micro LED電視，完美重現家居私人影院的視聽震撼。

此外，智能清潔與個人護理專區更特設多款「掃地機械人」實試跑道，並提供多款最新風筒及理髮產品讓市民現場親自試用。針對電競迷，「京東MALL」更設置了「電競沉浸體驗區」與「DIY砌機專區」，供玩家即場實測並自行組裝高階配備；而店內的「家居衛浴專區」更首度引入了1對1專人提案服務，現場由專業顧問針對個人家居格局提供量身規劃與設計方案。

免費咖啡任飲、任坐按摩椅放鬆

除了頂尖科技，店內更貼心融入了多項休閒、影音與貼心享受體驗，提供私密且高雅的「黑膠唱片試聽」服務。市民在行街逛累時，能隨時到備有舒適沙發的休息區小憩，場內也貼心裝設了淨水器提供飲用水服務；或者前往特設的咖啡體驗區，在專業指導下親自挑選咖啡豆，並現場「免費」試飲多款新型咖啡機調配的香醇咖啡。更吸引人的是，旁邊的按摩椅專區備有多款最新智能按摩椅供大家「免費任坐」放鬆，將消閒娛樂與購物質感完美契合。

首創家電「先試後買」模式 增設「買貴雙倍賠」保障

「京東MALL」灣仔旗艦店將提供「先體驗、後落單」的消費模式，讓顧客可以即場試清楚，隨後再選擇於網上或現場下單，全面優化購物質感與消費保障，消除實物與圖片不符的網購痛點。此外，店內更會引進按摩設備、家居清潔電器、機械人體驗等新潮品類，讓市民可以零距離接觸最新科技產品。

3大服務承諾 揚言買貴即賠雙倍

為了全方位保障消費者權益，店內特別推出「JOY為您服務」三大服務承諾，包括「7天無理由退貨」及「價格保護」——若顧客購買帶有價格保護標籤的商品後遇到京東價降價，可在價保週期內聯繫客服申請退還差價。同時，店內更提供「30天質量問題退貨/180天質量問題只換不修」保障，若經官方售後服務中心檢測確認商品存在性能故障，即可憑檢測單享受30天品質問題退貨或180天更換同型號商品的服務。

此外，「京東MALL」更強勢推出「買貴雙倍賠」的價格保證。由即日起至6月30日的活動期間，若顧客在店內購買指定的自營商品，其最終購買價格高於「百老匯」、「豐澤」及「蘇寧」三家大型連鎖零售商之同款商品價格，經核實符合資格後，京東承諾將按「差價之雙倍金額」進行補償，單一訂單的賠償金額上限最高可達$2,000，確保顧客能享受最優惠價格。

11am前下單即日送貨 大型家電包安裝

除了豐富的店內體驗，「京東MALL」灣仔旗艦店的物流配套亦是另一大亮點。店內採用「本地採購、本地銷售」營運模式，並特別為本港消費者提供了一站式服務。消費者只要在上午11時前落單，當日便可送貨；更貼心的是，冷氣機等大型家電在送抵後可即時安排專業裝嵌。

6.18電商節網購一件包郵 限時開幕優惠滿額送平板/電飯煲

「京東MALL」灣仔旗艦店限時開幕優惠滿額送平板/電飯煲

配合「618」電商節，京東APP亦推出港澳地區專享優惠，包括全線貨品最低五折、跨店消費每滿200元減30元，以及港澳用戶累計領取總值6180元購物券。此外，平台更推出「無門檻一件包郵」安排，部分商品落單後最快四小時內送達，大部分貨品亦可於翌日派送。

同時，為慶祝「京東MALL」香港首店盛大開幕，官方於6月18日至6月21日期間推出限時四天的門市專享好禮：