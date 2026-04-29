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京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買

時尚購物
更新時間：15:35 2026-04-29 HKT
發佈時間：15:35 2026-04-29 HKT

近年，電商平台反攻實體零售市場成為趨勢，為消費者提供結合線上線下的購物體驗。內地電商巨頭京東（JD.com）日前宣布正式進軍香港市場，首間實體店將落戶灣仔，佔地約3萬呎，集合多個品牌的家電、家居產品及3C用品等，料以陳列模式營運，客人可以在門市看過實物再下單，避免出現「實物與圖片不符」的情況。

京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 料6月中開幕

內地電商巨頭京東日前在社交平台Threads宣布，「京東MALL」香港首間線下實體店即將進駐灣仔灣景大廈2樓全層，佔地約3萬呎，集合來自國際知名品牌及內地科技品牌的3C產品、家電及家品等，由港鐵會展站及灣仔站出口步行直達，地理位置相當方便，預計今年6月18日正式開業。

門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買！

「京東MALL」香港首店預計以陳列室方式營運。官方帖文提到，明白顧客購物前都希望親手感受實物的質感，「我哋知大家買新手機、換大電器，始終都係想親手摸下實物、體驗吓個質感先最放心」，因此日後除了可以在網上下單，亦可前往實體店「即場試清楚先買！」

「京東MALL」目前在全國設有24間門市，遍布一線城市及核心省會城市，其位於深圳南山區的實體店於去年開幕，吸引不少港人北上參觀。「京東MALL」現時全渠道提供超過20萬件商品供客人選購，涵蓋家居電器、手機通訊、潮流數碼產品等，同時可以免費體驗電競遊戲、烘焙咖啡及智能家居產品，提供一站式的購物體驗。

來源：hkjdmall@Threads

文：LW

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