年初ASUS透露今年未有計劃推出新一代ROG Phone，國產手機廠紛紛伺機而出，大舉搶攻電競手機市場，繼iQOO及Redmi先後帶來內置主動式風冷散熱兼特大電量的高效機款，OnePlus新作直接開外掛，以專用槍神手掣令手機換上掌機形態，通過延時更低的發射掣，在槍戰遊戲中先發制人。

OnePlus Ace 6 Ultra雙形態打機 槍神手掣秒變掌上遊戲機 Redmi/iQOO電競手機加裝風冷散熱

OnePlus Ace 6 Ultra：掌機形態降臨

對於喜歡槍Game玩家的而言，手機觸控螢幕往往難以滿足精準操作的需求，OnePlus全新電競旗艦OnePlus Ace 6 Ultra（內地稱至尊版）不僅在性能上封頂，更透過度身訂造的專屬槍神遊戲手掣，將手機化身掌上遊戲機，試圖以雙形態打機殺出重圍。

這個專屬手掣非市面上萬用藍牙手柄，而是針對Ace 6 Ultra深度優化的專業外掛：

掌機模式切換：手掣採用人體工學設計，套上手機後，Ace 6 Ultra瞬間化身為類似Switch或 Steam Deck的掌機形態。

4物理背鍵+機械按鍵：手掣背後設有4顆可自定義的物理背鍵，按鍵採用機械微動開關，觸發延遲低至1.8ms。在FPS遊戲中，玩家可以實現「六指聯動」，一邊移動一邊開火與跳躍，操作上限遠超單純的螢幕觸控。

外加散熱風扇：手掣外部可加裝主動散熱風扇，對準手機發熱核心進行降溫，確保在高負載遊戲下不降頻或掉幀。

頂級性能：MTK Dimensity 9500處理器整合「風馳」遊戲晶片，性能表現足以媲美掌機。

主機級陀螺儀：內置高精度6軸陀螺儀，啟動速度比上代提升48%，在賽車或射擊遊戲中提供細膩的體感控制。

8,600mAh怪獸級電量

既然要當掌機玩，續航當然是重中之重。OnePlus這次在Ace 6 Ultra加入 8,600m Ah冰川電池：

高效續航：官方表示《原神》極高畫質下可連續遊玩超過6小時。

120W快充+旁路供電：支援120W快充，並對應旁路供電。接上電源線時，可直接供電給手機而不經過電池，有效避免邊玩邊充導致的發熱與電池損耗。

165Hz螢幕：電競優化

螢幕方面，新機採用6.78吋1.5K LTPO電競芒，最高支援165Hz更新率及3,500nits峰值亮度。

OnePlus Ace 6 Ultra售價：

Redmi K90 Max： 18.1mm大型 散熱風扇

去年K90 Pro Max意外地主打2.1聲道Bose音效，日前Redmi終於補回電競旗艦空缺，K 90 M ax外形上最具話題的地方，同樣來機背鏡模組多了一個圓形開孔，但不是重低音單元，而是直徑 18.1m m的大型散熱風扇，官方指這套風冷系統具備5萬小時壽命，每分鐘風量達 0.42C FM，能令機身溫度在100秒內迅速降低 10°C ，配合 6,000m m ²超大VC散熱片，即使長時間遊玩《原神》等高負載遊戲，仍能保持畫面幀率穩定。

6.83吋AMOLED螢幕不但支援165Hz更新率，同時具備3,500Hz瞬時觸控採樣率，操控靈敏之餘，性能亦在MTK Dimensity 9500處理器及Xiaomi D2獨顯晶片加下，達到頂級水平，至於破天荒用上的金剛石（Si-C）電池電量達到 8,550m Ah，足以跟Oneplus Ace 6 Ultra分庭抗禮，且支援100W有線快充，亦以可以22.5W有線反充為其他裝置補充電力。

Redmi K90 Max售價：

iQOO 15 Ultra：S8 Elite Gen 5效能

vivo旗下iQOO近年積極開闢電競戰線，新旗艦iQOO 15 Ultra跟Redmi K 90 M ax一樣，主打主動式風冷散熱，配合8K VC均熱板將Snapdargon 8 Elite Gen 5處理器性能推至極限，由於17× 17m m風扇於用上隱藏式進風口及雙防塵網設計，即使產生超大風量，仍有效阻擋灰塵進入，同時支援IPX8/IPX9防水。

除了頂級處理器，iQOO 15 Ultra裝有峰值亮度8,000nits的6.85吋2K LEAD OLED螢幕，更新率為144Hz，配合自家Q3電競晶片，同時實現光追及超幀率顯示效果，令遊戲畫面細膩度及流暢度進一步提升。續航方面，此機僅配備 7,400m Ah藍海電池，電量也許不及另外兩位對手，惟100W有線快充以外，還支援40W無線快充，且支援全局直驅供電2.0，跳過電池充電過程，大幅減少邊玩邊充的發熱情況。

iQOO 15 Ultra售價：

文：B1807

圖：OnePlus、小米、vivo