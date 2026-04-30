OnePlus Ace 6 Ultra雙形態打機！槍神手掣秒變掌上遊戲機 Redmi/iQOO電競手機加裝風冷散熱
發佈時間：11:45 2026-04-30 HKT
年初ASUS透露今年未有計劃推出新一代ROG Phone，國產手機廠紛紛伺機而出，大舉搶攻電競手機市場，繼iQOO及Redmi先後帶來內置主動式風冷散熱兼特大電量的高效機款，OnePlus新作直接開外掛，以專用槍神手掣令手機換上掌機形態，通過延時更低的發射掣，在槍戰遊戲中先發制人。
OnePlus Ace 6 Ultra雙形態打機 槍神手掣秒變掌上遊戲機 Redmi/iQOO電競手機加裝風冷散熱
OnePlus Ace 6 Ultra：掌機形態降臨
對於喜歡槍Game玩家的而言，手機觸控螢幕往往難以滿足精準操作的需求，OnePlus全新電競旗艦OnePlus Ace 6 Ultra（內地稱至尊版）不僅在性能上封頂，更透過度身訂造的專屬槍神遊戲手掣，將手機化身掌上遊戲機，試圖以雙形態打機殺出重圍。
這個專屬手掣非市面上萬用藍牙手柄，而是針對Ace 6 Ultra深度優化的專業外掛：
- 掌機模式切換：手掣採用人體工學設計，套上手機後，Ace 6 Ultra瞬間化身為類似Switch或 Steam Deck的掌機形態。
- 4物理背鍵+機械按鍵：手掣背後設有4顆可自定義的物理背鍵，按鍵採用機械微動開關，觸發延遲低至1.8ms。在FPS遊戲中，玩家可以實現「六指聯動」，一邊移動一邊開火與跳躍，操作上限遠超單純的螢幕觸控。
- 外加散熱風扇：手掣外部可加裝主動散熱風扇，對準手機發熱核心進行降溫，確保在高負載遊戲下不降頻或掉幀。
- 頂級性能：MTK Dimensity 9500處理器整合「風馳」遊戲晶片，性能表現足以媲美掌機。
- 主機級陀螺儀：內置高精度6軸陀螺儀，啟動速度比上代提升48%，在賽車或射擊遊戲中提供細膩的體感控制。
8,600mAh怪獸級電量
既然要當掌機玩，續航當然是重中之重。OnePlus這次在Ace 6 Ultra加入
- 高效續航：官方表示《原神》極高畫質下可連續遊玩超過6小時。
- 120W快充+旁路供電：支援120W快充，並對應旁路供電。接上電源線時，可直接供電給手機而不經過電池，有效避免邊玩邊充導致的發熱與電池損耗。
165Hz螢幕：電競優化
螢幕方面，新機採用6.78吋1.5K LTPO電競芒，最高支援165Hz更新率及3,500nits峰值亮度。
OnePlus Ace 6 Ultra售價：
- 12GB+256GB：人民幣3,499元（約4,010港元）
- 16GB+256GB：人民幣4,099元（約4,698港元）
- 12GB+512GGB：人民幣4,399元（約5,042港元）
- 16GB+512GB：人民幣4,699元（約5,386港元）
- 16GB+1TB：人民幣5,399元（約6,188港元）
- 查詢：按此
Redmi K90 Max：
18.1mm大型散熱風扇
去年K90 Pro Max意外地主打2.1聲道Bose音效，日前Redmi終於補回電競旗艦空缺，K
6.83吋AMOLED螢幕不但支援165Hz更新率，同時具備3,500Hz瞬時觸控採樣率，操控靈敏之餘，性能亦在MTK Dimensity 9500處理器及Xiaomi D2獨顯晶片加下，達到頂級水平，至於破天荒用上的金剛石（Si-C）電池電量達到
Redmi K90 Max售價：
- 12GB+256GB：人民幣3,199元（約3,460港元）
- 16GB+256GB：人民幣3,499元（約3,790港元）
- 查詢：按此
iQOO 15 Ultra：S8 Elite Gen 5效能
vivo旗下iQOO近年積極開闢電競戰線，新旗艦iQOO 15 Ultra跟Redmi K
除了頂級處理器，iQOO 15 Ultra裝有峰值亮度8,000nits的6.85吋2K LEAD OLED螢幕，更新率為144Hz，配合自家Q3電競晶片，同時實現光追及超幀率顯示效果，令遊戲畫面細膩度及流暢度進一步提升。續航方面，此機僅配備
iQOO 15 Ultra售價：
- 16GB+256GB：人民幣5,699元（約6,180港元）
- 16GB+512GB：人民幣6,099元（約6,620港元）
- 24GB+1TB：人民幣6,899元（約7,480港元）
- 查詢：按此
文：B1807
圖：OnePlus、小米、vivo