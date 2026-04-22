近日國產手機再掀新一輪大戰，HONOR剛派出中階HONOR 600系列迎戰，當中外形撞樣iPhone 17 Pro的HONOR 600 Pro，不但性能、續航達旗艦水平，影拍在2億像素主鏡及AI Color Engine結合下，將日常抓拍色彩準確還原，同時拍出超清夜景，最有趣是AI圖轉影片升級至2.0，在支援輸入指示詞的玩法下，靜態相片輕易轉化閣下構思的有趣短片，一定要試試！

HONOR 600 Pro實測！旗艦級2億主鏡超清夜攝 AI圖轉影片2.0升級指示詞玩法多元化

HONOR 600 Pro：金屬邊框+全能防水

機身備有黑、銀及橙3色選擇的HONOR 600 Pro，拿上手顯然比上代HONOR 400 Pro來得精緻紮實，先是一體成形機身升級到金屬邊框，機背則換上堅韌耐刮的複合纖維材料，加上支援IP68、IP69及IP69+防水規格，以及SGS五星抗壓抗跌認證，一貫品牌奉行多年的耐用特色。

8,000nits驚人亮度

雖然螢幕尺寸較上代6.7吋小，然而HONOR 600 Pro所用的6.57吋120Hz AMOLED芒（解像度2,728×1,264），不但擁有極窄0.98mm邊框，峰值亮度更達到驚人的8,000nits，同時獲得Netflix HDR及Amazon HDR雙重認證，試播HDR片畫面異常光猛，高光、暗位細節纖毫畢現。此外，針對長時間玩手機的用戶，螢幕繼續用上3,840Hz高頻PWM調光技術，提供更佳、更舒適的護眼體驗。

7,000mAh電池支援27W反向充電

效能方面，HONOR 600 Pro升級至Snapdragon 8 Elite處理器，內置最高12GB RAM及512GB ROM，運行最新MagicOS 10，《安兔兔v11》跑分達2,994,131，性能毋庸置疑，玩高負載大型遊戲流暢，加上今代矽碳負極電池由6,000mAh大幅加碼至7,000mAh，重度使用亦足夠提供一整天續航，而有線及無線快充分別為80W及50W，並可有線方式為其他裝置進行27W反向充電。

AI記憶幫助整理截圖內容

儘管HONOR 600 Pro一如其他Android手機，可直接使用Google Gemini，不過HONOR還是保留着自家AI助手，其中AI執相支援語音指令，不論修圖或改變風格，都可以直接輸入描述內容，如將背景變成古代建築，又或需要清除的物件。而AI記憶則可在瀏覽網頁或截圖時，幫你分析畫面並整理出相關內容，下次在AI記憶找出截圖，就清楚記得當時Cap圖的用意。

AI圖轉影片2.0千變萬化

去年推出HONOR 400系列時，首度登場的圖轉影片玩意，沒門檻即可相片生成影片，確實叫用戶大呼過癮。來到HONOR 600 Pro，AI圖轉影片升級至2.0，不但可加入文字指示詞，就算是天馬行空的構想，只要寫出來就得，還預設19種主題效果，如變成精通樂器的「靈感獨奏」，又或在YouTube Shorts常見的「百變一生」，利用2張相片帶來更有戲劇性的畫面效果，且電影感十足。

優惠期入手每日免費玩10次

優惠期間（2026年4月22日至7月31日）入手HONOR 600 Pro，可於首76天内每天免費玩10次AI圖轉影片2.0。優惠期後購買的用戶每30天可享用10次免費試用，額外使用將以折扣價——3秒影片（$3.52/影片）、5秒影片（$5.47/影片）提供，所以真的最買最享著數。

夜攝超清包攬廣角、遠攝、人像

別以為旗艦Magic系列才能拍出超清夜攝，實在HONOR 600 Pro也配備支援AI超清夜景功能的2億像素廣角主攝，並用上1/1.4吋大底感光，更是同系首款具備CIPA 6.0防震的機款，實試在低光環境手持拍攝，取景畫面近乎一片漆黑，不過按下快門再等待AI處理，最終成像竟比肉眼所見明亮得多，壓光理想且沒雜訊，水準媲美頂級旗艦。

主鏡夜攝了得，支援3.5倍光學變焦的50MP遠攝防震進一步提升至CIPA 6.5級，同樣在極暗情況拍出肉眼看不到的景物，而且AI增強亦適用於夜景人像，配合AI Color Engine，即使室內場景光線複雜，仍可拍出色調準確的成像，解決傳統色偏的問題。

文、圖：B1807