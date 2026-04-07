MUJI降噪無線耳機國內開賣！無印良品26年大熱新品賣¥258 網民實測評價兩極

日本生活品牌MUJI無印良品向來以其簡約設計深得人心，產品總能引起話題。今年年初，MUJI首度涉足降噪耳機市場，推出頭戴式無線降噪耳機，其極具吸引力的價格引發了廣泛關注。近日該款耳機終於在中國內地開賣，定價仍然親民，然而率先體驗的網民卻對產品質素給出了兩極評價。

MUJI無印良品26年最hit新品 無線降噪耳機內地開賣

MUJI頭戴式無線降噪耳機近日在國內開賣。 （官方圖片）

耳機主打降噪功能。

MUJI於年初在日本的2026年春夏新品展示會上，首次亮相了這款頭戴式無線降噪耳機，當時定價為6990日圓（約港幣$350），因其高性價比而備受矚目。近日該產品在國內市場上架，官方介紹形容其「搭載ANC降噪功能」，能「有效過濾日常雜音」，並且擁有長達58小時的續航力及可拆卸耳罩等實用設計，定價為¥258。

耳機一經推出，便吸引了大量網民前往實體店試用。在設計上，不少人認同其外觀，表示「真的很日味」，完美繼承了MUJI的簡約風格。然而，產品的實際功能表現卻成為了爭議的焦點。

設計 vs 實用？ 網民：音質勉强夠用

MUJI這款跨界新品的登場，成功地利用其品牌效應及定價策略製造了市場熱度。討論區的意見普遍圍繞在「設計」與「實用性」之間的權衡，一方認為以這個價位，其簡約設計已值回票價；另一方則堅持耳機始終應以音質和功能為本。

在音質方面，評價出現了嚴重分歧。有網民認為「音質勉强夠用了」，但亦有網民毫不留情地批評「音質特別差..... 你到底什麼時候可以放棄做耳機」。至於作為主要賣點的降噪功能，有網民指出其效果「聊勝於無」，在門市環境下「店裡音樂還是聽得清楚」。此外，佩戴的舒適度也因人而異，有人覺得「帶上去還蠻舒服的」，但也有用家反映「戴久了夾頭」，以及「頭大的戴在頭上有點顯頭大」。

一位網民總結道，他曾想尋找一款舒適的隔音耳機，但市場上如Sony等品牌的價格高昂，MUJI的出現似乎提供了一個平價選擇，但他對其小音箱「效果極差」的經驗，令他對這款耳機的音質抱持懷疑。