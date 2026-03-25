誠品康城新店開幕！ 齊集圖書/精品/零食  獨家5重開幕優惠 消費即減高達$40

深受港人喜愛的台灣品牌誠品，不僅是閱讀與文化的指標，其「誠品生活時光」系列店舖更走入社區，成為居民的日常休憩站。繼香港站店後，誠品生活時光再下一城，已登陸將軍澳日出康城，全新分店選址港鐵康城站上蓋商場The LOHAS！為區內居民提供一個結合閱讀、選物與品味生活的嶄新空間。為慶祝新店開幕，誠品特別推出一連串限定開幕優惠，包括消費折扣及精美贈禮，與社區同享喜悅。

誠品進駐將軍澳康城The LOHAS！ 1,300呎分店行街睇書食零食一應俱全

全新的誠品生活時光康城店坐落於The LOHAS 3樓，店舖以「樂活小島」為設計概念，期望在繁忙的都市節奏中，為讀者打造一個可以放慢腳步、滋養心靈的角落。

全新的誠品生活時光康城店坐落於The LOHAS 3樓，店舖以「樂活小島」為設計概念，期望在繁忙的都市節奏中，為讀者打造一個可以放慢腳步、滋養心靈的角落。店內精心挑選了各類生活讀物，從文學小說、心靈成長到生活風格，滿足不同年齡層讀者的閱讀需求。除了書籍，店內亦引進了多樣化的日常選品，讓顧客在文字世界外，也能發掘生活中的美好細節。除了有誠品為大家挑選的好書，還有很多特色文具、生活小物選品。

而作為一個複合式生活空間，康城店不僅僅是書店。店內設有特色零食區，搜羅了多款令人垂涎的風味小點，例如口感酥脆的健康果乾、限定口味的薯片、充滿懷舊風味的台式糕餅等，為閱讀時光增添一絲味覺上的享受。

新店開幕限定！5重著數全面睇

誠品康城新店特別準備了誠意滿滿的「五重禮」，着數多多！首先，消費即減，由即日起到4月12日，單次買滿$300即減$30，買滿$400更可勁減$50，買多慳多！同時，只要在開幕期間消費，不限金額，都會送你一張設計精美的開幕紀念明信片。

另外，如果買滿$200，即加送一包「多力多滋」零食，等你可以邊睇書邊食！

家有小朋友的就要留意喇，誠品特別舉辦兒童填色比賽，只要在4月24日前交回作品，就有機會贏走冠軍$500、亞軍$300或季軍$200的誠品禮券，記得去報名同下載表格！

最後，誠品會員更有獨家優惠，黑卡或金卡會員單次買滿$200即享雙倍積分；而白卡會員只要累積消費滿$800，就可以直接升級做金卡會員！所有優惠同贈品都係數量有限，送完即止。

誠品生活時光 將軍澳康城店

地址：香港將軍澳康城路1號康城The LOHAS 308號舖

營業時間：星期一至日 11:45 -20:15

資料來源：誠品

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