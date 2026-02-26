誠品尖沙咀星光行將結業！同區新店選址曝光 告別維港海景 傳規模縮減為一層

誠品生活尖沙咀店（星光行分店）以無敵維港海景聞名，陪伴港人10年。不過，早前誠品生活尖沙咀店宣佈於今年第二季結業，並表示會於同區另覓新址重開，不少人對「海景書店」的消失感到惋惜。近日有新址位置曝光，誠品生活於官方社交平台透露新店將遷入尖沙咀The One，惟有傳店舖規模或會有所縮減，即睇詳情。

誠品尖沙咀店新址位置曝光！傳規模縮減為一層

誠品生活社交平台小編日前透露，尖沙咀新址將搬遷至The One。（圖片來源：Threads）

誠品生活社交平台小編日前透露，原本位於星光行的誠品生活尖沙咀店，結業後將遷至同區的The One，選址尖沙咀核心商業區，加上The One本身為購物熱點，人流密集。有消息指將進駐商場3樓舖位，但規模縮減為一層，而且不再擁有維港海景，相信會更注重室內療癒氣氛和文化體驗。雖然告別海景令不少人感可惜，但誠品繼續留在尖沙咀，相信新店會帶來新驚喜。

星光行店屹立10年結業 被譽「海景書店」

誠品生活星光行店店舖佔兩層樓面，享有維港景色，被譽為「海景書店」，累積大量集體回憶。

誠品生活尖沙咀店自2015年進駐星光行以來，以「時空匯流，經典新生」為理念，結合書店、文創商品及咖啡空間，成為尖沙咀區內重要文化地標。店舖佔兩層樓面，享有維港景色，被譽為「海景書店」，去年12月宣佈於2026年第二季結業，並於同區另覓新址重開。

來源：Threads