5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁

生活百科
更新時間：11:32 2026-03-05 HKT
香港春季天氣潮濕，不少家庭都會添置抽濕機以應對「回南天」，向來會引起市民討論。近日，本地一間電器專門店就根據其內部銷售記錄，進行了一場別開生面的「最潮濕屋苑選舉」，數據揭示了購買抽濕機最多的5大屋苑，結果引起網民熱烈討論。

第一位抽濕機銷遠超次名5成！電器專門店揭「最潮濕屋苑」排名：

BBE電器專門店於Threads上，分享了公司抽濕機的銷售數據，試圖找出哪個屋苑的居民對抗潮濕的需求最為迫切，並整理出購買最多抽濕機的屋苑排名，並將結果發布，讓這個每年春天都備受關注的「潮濕」議題再次成為焦點。

第5位：大埔富蝶邨

作為榜單的起點，位於大埔山上的富蝶邨被BBE形容為「比好多樹包圍」。地理上，該區因植被茂密，水分蒸發量較大，加上地形可能阻礙空氣流通，導致濕氣容易積聚。 

第4位：杏花邨

「打親風都聽到佢名」的杏花邨，其潮濕主因是顯而易見的——臨海。 該屋苑位於港島東面，直接迎向由海洋吹來的潮濕東南風。 加上屋苑地勢較低，在颱風或天文大潮時甚至有海水倒灌的風險，濕氣問題自然嚴峻。 

第3位：深井碧堤半島

臨海而建的大型私人屋苑，同樣飽受海洋濕氣的直接影響。 雖然享有開揚海景，但這也意味著在潮濕季節，溫暖而飽含水氣的海洋氣流會長驅直入，令住戶不得不長期依賴抽濕設備。 

第2位：鴨脷洲海怡半島

作為港島南區的大型屋苑，海怡半島三面環海，是名副其實的「無遮擋」臨海住宅。 地理位置使其在春季完全暴露在海洋暖濕氣流之下，濕氣極重。 

第1位：日出康城

最終，居民對抽濕要求最熱切的將軍澳的「日出康城」，BBE 指該屋苑以「斷層領先」的姿態奪得！帖文指出，其抽濕機銷量「比第2位多5成」，可謂「實至名歸」。

日出康城所在將軍澳，一直是公認的「潮濕重災區」。 從地理上看，將軍澳位於新界東部，首當其衝地面對由海洋的海霧，經鯉魚門湧入。 加上該區大部分土地為填海所得，樓宇密集，導致濕氣積聚不散。 因此，每當回南天來襲，不少將軍澳居民都會看到如「仙境」般，騰雲駕霧的風景。 

網民反應熱烈！將軍澳居民感受尤深

排名順序雖然只按抽濕機銷售數據排列，不是嚴謹的科學調研，但也成功點燃了全港網民的討論熱情。有將軍澳居民感同身受，留言稱「春天嘅將軍澳好似成個區都畀水浸住咁」。同時，榜單也激起了其他「潮濕黑點」居民的「勝負欲」，紛紛為自己的社區提名，例如「冇小西灣，年年都是勁濕」、「藍田咁多條邨都冇？」及「居然無華景山莊」，一場線上的「潮濕大比拼」就此展開。

資料來源：BBE 電器專門店

