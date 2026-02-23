抽濕機推介｜消委會評測10大高分型號+LIHKG連登推薦品牌！Panasonic/LG/開利/三菱抽濕能力+慳電大比拼

消委會抽濕機推介｜隨著冬日過去，香港的潮濕天氣再度來臨。為了避免家中牆壁、衣物因濕氣而出現霉菌，添置一部高效能的抽濕機，已成為許多家庭應對「回南天」的必需品。市場上的抽濕機選擇五花八門，消費者應該如何入手？消費者委員會（消委會）過往曾發表詳細的抽濕機測試報告，提供客觀的數據參考，網上討論區亦不時有市民會分享不同品牌的使用心得，Panasonic（樂聲）、LG、三菱電機（Mitsubishi）、開利（Carrier）等品牌，均是備受關注和討論的熱門選擇。以下一文睇清專業機構評測報告，以及用家實際使用經驗，幫助大家購買抽濕機時作出明智決擇！

消委會10大抽濕機推介｜抽濕效能大比拼 開利/LG/TOSHIBA同獲高分

消委會聯同機電工程署（機電署）曾於2025年對市面上14款抽濕機進行了全面的測試，涵蓋其抽濕效能、能源效益以及使用安全等重要方面。這些受測型號的售價由$2,400至$7,580不等，部分款式更額外配備了HEPA過濾器，標榜能同時淨化室內空氣。

測試結果指出，不同抽濕機在抽濕能力、能源效率及空氣淨化效果方面存在顯著的差異。在14款樣本之中，東芝（TOSHIBA）、開利（Carrier）及LG三個品牌的產品脫穎而出，獲得4.5星的高分總評（滿分為5星），顯示其整體抽濕表現較為出色。此外，亦有另外7款樣本獲得4星的良好評價。

1. 東芝 TOSHIBA RAD-DIA17HK

東芝 TOSHIBA RAD-DIA17HK

參考售價：$5,180

標準測試環境量得每日抽濕量：17.38升

估計每年所需電費：$203

東芝（TOSHIBA）的RAD-DIA17HK型號是一款採用變頻技術運作的壓縮式抽濕機，在消委會測試中表現備受肯定。在不計算空氣淨化表現的抽濕效能總評分中，這款產品獲得了4.5星的高分；若將空氣淨化能力一併納入計算，總評分亦達到4星的良好水平。

抽濕機多功能 滿足不同家居需要

測試報告中提到，這款抽濕機在運作時所產生的噪音較低，可為用戶提供一個相對寧靜的家居環境。同時，它在淨化空氣方面的能源效率表現亦稍微佔優，有助節省用電。功能方面，這部抽濕機配備了多種實用模式，包括「節能模式」、「連續抽濕」、「自設濕度」、「乾衣模式」，並附設「空氣淨化」及「離子」功能，足以應對家庭各種不同的防潮及空氣改善需求。

2. 開利 Carrier DC-22VSB

開利Carrier DC-22VSB

參考售價：$4,930

標準測試環境量得每日抽濕量：13.18升

估計每年所需電費：$127

在消委會的評測中，開利（Carrier）的DC-22VSB型號同樣表現出色。這款採用變頻技術運作的壓縮式抽濕機，在未計算空氣淨化功能的總評分中獲得4.5星；即使將空氣淨化表現計算在內，總評分亦有4星。

高效省電 兼備遙控與自動清洗功能

消委會報告特別指出，此型號在能源效率方面表現突出，每度電能抽出約3.32升的水分，有助用戶節省電費。功能上，它提供了多元化的抽濕選項，包括「自選濕度」、「智能乾衣」、「連續抽濕」及「智能抽濕」模式等。在空氣淨化方面，則配備了「正負離子」和「UV-C紫外線」技術。這款抽濕機亦具備「自動清洗」功能，同時支援手機應用程式，讓用戶可以隨時隨地遙控操作，輕鬆調節家居濕度。

3. LG MD19GQCE0

LG MD19GQCE0

參考售價：$7,090

標準測試環境量得每日抽濕量：19.08升（加裝前導濾網/Safe Plus濾網後15.56升）

估計每年所需電費：$218（加裝前導濾網/Safe Plus濾網後 $241）

另一款同樣採用變頻技術運作的LG MD19GQCE0 壓縮式抽濕機，在消委會的測試中，若不安裝HEPA過濾器，其總評分高達4.5星，表現備受肯定。報告亦指出，這款型號在運作時量得的噪音較低，表現稍佳。然而，當額外加裝了作空氣淨化用途的HEPA過濾器後，抽濕效能則會降低，其總評分亦下降至3星。

多樣化模式與貼心配件

功能方面，這部抽濕機提供了「智能抽濕」、「快速抽濕」、「靜音抽濕」、「集中抽濕」及「乾衣」等多種模式，並內置「離子空氣淨化」功能。它支援透過手機應用程式進行遙控操作，增加了使用的便利性。另外一個特別的設計是，它附送一條延伸水管，可用於針對性地為鞋履或衣櫃進行抽濕，相當貼心。不過，其機身體積相對較大，可能會佔用較多的家居空間。值得注意的是，HEPA過濾器是此型號的額外選購配件，用戶需要另外購買過濾器。

4. 聲寶 SHARP DW-S27FA-W

聲寶 SHARP DW-S27FA-W

參考售價：$5,280

標準測試環境量得每日抽濕量：16.37升

估計每年所需電費：$194

聲寶（SHARP）的DW-S27FA-W 是一款採用變頻技術運作的壓縮式抽濕機。在消委會的報告中，無論是否將空氣淨化表現計算在內，這款產品的總評分均獲得4星的良好評價，整體表現相當穩定。

去除污染物速度領先 功能全面

此型號最突出的優點，在於其卓越的空氣淨化能力。測試結果顯示，它在去除空氣污染物的速度方面，是所有樣本中最快的一款。功能上，它提供了多樣化的模式以應對不同情況，包括「除濕」（可自選濕度、高、低、自動）、「乾衣」、「空氣淨化」（自動、高、低、睡眠）、「除臭」以及「抑菌防霉」模式，功能非常全面。不過，消費者在購買前需要留意，這部抽濕機的機身較重，重量超過18公斤。因此，在考慮擺放位置或需要搬動時，可能會比較費力。

5. Panasonic F-YAV28H

Panasonic F-YAV28H

參考售價：$7,580

標準測試環境量得每日抽濕量：17.11升

估計每年所需電費：$212

Panasonic（樂聲）的F-YAV28H型號，在消委會抽濕效能及空氣淨化能力的綜合評估中，均獲得4星的良好評價，整體表現穩定。與聲寶型號一樣，這款抽濕機在測試中，同樣展現了最快的空氣污染物去除速度，表現出色。功能方面，它提供了多種實用模式，包括「抽濕」（設有自動、溫和、連續、自選濕度選項）、「乾衣」（分為一般及「一般 + 保持乾燥」模式）、「抑菌除臭」及「送風」功能，能滿足不同家庭的需要。

6. 豐澤牌 fortress FDHA25DC24

豐澤牌 fortress FDHA25DC24

參考售價：$3,698

標準測試環境量得每日抽濕量：14.71升

估計每年所需電費：$188

豐澤牌（fortress）的FDHA25DC24型號，在消委會測試中單計抽濕表現獲得了4星的良好評價，不過，若將空氣淨化表現一併納入計算，其總評分則為3.5星。

功能上，這款抽濕機提供了多種實用模式，包括「手動抽濕」、「自動抽濕」、「乾衣」及「睡眠」模式。在空氣淨化方面，它具備「空氣淨化模式」，並配有「UV殺菌」與「負離子」功能，有助改善室內空氣質素。此外，它還設有「記憶功能」，方便用戶儲存常用設定。

7. 三菱重工MHI (MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) MDC20W-H

三菱重工MHI MDC20W-H

參考售價：$4,780

標準測試環境量得每日抽濕量：16.13升 （加裝前置過濾網/HEPA過濾網後 11.28升）

估計每年所需電費：$191（加裝前置過濾網/HEPA過濾網後 $226）

三菱重工（MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES）MDC20W-H型號，若不安裝額外配置的HEPA過濾器，其抽濕表現獲得4星的良好評價。然而，一旦加裝了HEPA過濾器，其總評分則會降至3星。

這款抽濕機附送一條延伸水管，並設有專門的「乾鞋功能」，方便用戶針對性地風乾鞋履，設計相當實用。其他模式則包括「自動抽濕」、「連續抽濕」和「睡眠模式」，並具備「UV燈」殺菌功能。不過，消委會報告中提到，在不安裝HEPA過濾器的情況下進行抽濕，用戶可能需要比較頻密地傾倒儲水箱。

8. TCL DE 26LE

TCL DE 26LE

參考售價：$2,980

標準測試環境量得每日抽濕量：15.01升

估計每年所需電費：$192

TCL的DE 26LE型號在消委員測試中獲得了總評4星，其主要優點之一是機身體積相對小巧，佔用家居空間較少，適合居住環境有限的家庭。而且售價不貴，相對性價比甚高。

功能方面，這款抽濕機提供了「抽濕模式」、「持續抽濕模式」及「乾衣模式」。特別的是，它設有獨立的「UV殺菌模式」，亦可選擇「抽濕+UV殺菌」同步進行，為用戶提供更靈活的使用選項。此外，它支援透過手機應用程式進行遙控操作，讓用戶即使不在家中，也能輕鬆控制室內濕度。

９. 飛利浦 PHILIPS DE3223/30

飛利浦 PHILIPS DE3223/30

參考售價：$3,998

標準測試環境量得每日抽濕量：14.42升 （在乾衣模式下量得14.98升）

估計每年所需電費：$187

飛利浦（PHILIPS）的DE3223/30型號，獲得了4星總評分。這款抽濕機提供了多種基本而實用的模式，包括「濕度設定」、「連續模式」、「自動模式」及「乾衣模式」，能應付大部分家庭的日常所需。其最特別之處，是設有「芬香功能」，用戶可以按個人喜好加入香薰，讓抽濕的同時，滿室散發怡人香氣，為家居生活增添一份品味。

10. 樂信牌 Rasonic RPD-YG20U

樂信牌 Rasonic RPD-YG20U

參考售價：$3,580

標準測試環境量得每日抽濕量：13.2升 （在乾衣模式下量得12.64升）

估計每年所需電費：$165

最後一款獲得4星高評分的是樂信牌（Rasonic）的RPD-YG20U型號。這款抽濕機的功能設計專注於核心需求，提供了「乾衣運行模式」和「除濕運行模式」，用戶亦可以自行「設定濕度」。此外，它還具備「負離子功能」，有助淨化空氣，能滿足一般家庭的基本使用需要。

LIHKG連登討論區網友推薦4大品牌！三菱電機/Panasonic/LG/開利/

除了專業的測試報告，家電的真實使用體驗，對消費者而言同樣極具參考價值。在購買抽濕機這類每天使用的家電時，不少人會先到網上討論區參考其他用戶的意見。綜合LIHKG連登討論區網民的分享，以下4個品牌的抽濕機獲得最多支持和推薦。

1. 三菱電機（Mitsubishi Electric）：耐用可靠的信心保證

「三菱係貴啲，但算靜。」

「電器真係有三菱買三菱。」

「一定日本製三菱。」

「三菱想佢壞都搞唔掂。」

「三菱重工真係好耐用。」

在網上討論區，只要談及抽濕機，就不得不提三菱電機。該品牌的抽濕機擁有大量支持者，網民們一致力讚其抽濕量強、運作時寧靜，而且極為耐用。不少人分享親身經驗，指家中的三菱電機抽濕機即使「用了十幾年都沒問題」，性能依然完好，其可靠的品質使其在用戶心中建立了極佳的口碑。

2. LG：運作寧靜的智能之選

「LG for sure」

「LG嗰部就靚仔薄身啲」

「LG、 開利嘅變頻，近兩年出嘅新機都好靜，要外形靚就LG，要性價比就開利」

「技術上LG完勝，雙變頻驅動」

「用緊LG，水桶手抽同機底有轆都幾好，抽濕功能正常又唔會話好嘈」

不少網民都對LG的抽濕機讚譽有加，特別欣賞它能夠連接手機應用程式，讓用戶可以遙距操作或預設開關時間，非常方便。此外，其外觀設計亦獲讚賞，例如機頂設有方便移動的推拉手柄，讓用戶能輕鬆將機器移到家中不同角落或更換儲水箱。在效能上，網民普遍認為其變頻技術，讓機器在運作時既寧靜又節省電力。

3. 開利（Carrier）：性價比高的實力派

「平，開利」

「開利近年啲機個水桶設計都一流」

「開利嗰部性價比高好多」

「（開利）呢部用咗9年勁抽得」

「開利係好抵買千幾蚊」

與其他知名家電品牌相比，「開利」這個名字或許不是家喻戶曉，但其產品勝在設計簡單、性價比高。網民稱讚開利的抽濕機價格實惠，雖然功能不多，但正因如此，它更專注於核心的抽濕效能，抽濕力非常強勁。其耐用性也備受肯定，有用戶表示家中的開利抽濕機已經「使用了超過十年」。

4. Panasonic（樂聲）：抽濕同時淨化空氣

「屋企2部，1部三十幾L，1部廿幾L，都係Panasonic」

「用緊P記個部幾好用，仲有除臭」

「Panasonic有埋空氣清新功能」

「P記用咗5年抽濕勁，洗完衣服2-3個鐘就乾」

「Panasonic Nanoe Tech 世一」

Panasonic的抽濕機在網上討論區的呼聲甚高。其「二合一」空氣淨化抽濕機，標榜配備了獨家的nanoe®X納米離子除菌淨化技術，配合HEPA多功能過濾網及活性碳脫臭過濾網，在抽濕之餘，更能有效去除細菌和潮濕天氣帶來的霉味。有用戶分享，使用後不僅房間的濕氣和異味減少了，連過敏的情況似乎也有所改善。

如何精明選購抽濕機？ 消委會６大實用貼士

為了幫助消費者選擇最合適的抽濕機，消費者委員會根據其專業測試，提供了以下六個實用的選購貼士：

1. 安全至上：切勿購買非本地規格產品

選購時應確保產品符合本港的安全規格。消委會提醒市民，切勿在網上商店購買不符合本地電壓及安全標準的水貨，以免構成家居安全風險。

2. 按家居環境，選擇合適抽濕量

抽濕機的「抽濕量」是選購時的重要指標。如果居住面積較大，或者居住環境特別潮濕（例如靠近海邊），建議選購抽濕量較高的型號，這樣抽濕速度會相對較快。反之，如果居住空間不大，則可選擇抽濕量較低的型號。

3. 善用能源標籤，揀選高效慳電款式

在選購壓縮式抽濕機時，應仔細參考產品上的能源標籤。標籤會清楚列明產品的「能源效益級別」、「能源效率」及「抽濕量」。在抽濕量相同的情況下，「能源效率」的數值愈高，代表愈節省電力；而「抽濕量」的數值愈高，則代表抽濕速度愈快。

4. 空氣淨化功能：留意效能與長遠成本

部分抽濕機可額外配備HEPA過濾器以淨化空氣。消費者需注意，這些過濾器需要定期更換，因此在購買前，應將日後更換濾網的成本一併納入考慮。

此外，消委會的測試結果顯示，部分型號在安裝了HEPA過濾器後，其抽濕效能會明顯下降。因此，消費者在選擇具備空氣淨化功能的抽濕機時，應特別留意這點。

5. 方便程度(1)：水箱容量與設計

抽濕機的盛水器容量愈大，需要傾倒水的次數便愈少。如果水箱設有手柄，在倒水或搬運時將會更加方便省力。

6. 方便程度(2)：機身重量與腳輪設計

較重的抽濕機大多會配備腳輪以便移動。其中，可作360°轉動的活動腳輪，會比只能左右移動的固定腳輪更加靈活和方便，讓用戶能輕鬆地將抽濕機推到家中不同角落。

