屈臣氏快閃全場88折 護理產品/賀年禮盒折上折！加碼派$200優惠券 1招再減$15

時尚購物
更新時間：17:46 2026-01-30 HKT
發佈時間：17:46 2026-01-30 HKT

農曆新年將至，又是辦年貨、準備賀禮的高峰期。為迎接新春，個人護理產品零售商屈臣氏 Watsons將於明日（1月31日）在門市及網店同步推出全場無門檻88折優惠，更可額外獲取高達$200的現金券，讓辦年貨的過程更添著數。

屈臣氏88折優惠一日限定

顧客凡於1月31日（六）到屈臣氏門市同網店購物，並在結賬時出示易賞錢會員；或在網店輸入優惠碼「12OFF」，即可享有全場商品無消費門檻的88折優惠。多款適合新春送禮或自用的賀年禮盒與糖果均享有折上折優惠，重點推介樂家杏仁糖198克$57.2、麥提莎朱古力分享裝144克$20.9、金莎朱古力禮盒8粒裝$35.1，讓顧客能一站式辦妥所有賀年糖果。

此外，屈臣氏更準備了多重現金券回贈，讓優惠疊加，慳得更多。凡購物滿$388，即可獲贈總值$80的屈臣氏利是（內含$50及$30現金券各一張）；購買護膚或美妝產品滿$150，即可獲贈$50的同類別現金券；購買指定傷風感冒產品滿$150，或精選頭髮保健產品滿$488，分別可獲贈$10及$60的健康產品現金券。而WeChat Pay HK用戶在門市領券後，消費滿$300亦可即時減免$15，讓整個購物過程的優惠最大化。

 

屈臣氏優惠詳情

  • 推廣日期： 1月31日 (星期六)
  • 適用地點： 香港及澳門屈臣氏門市、屈臣氏網店 (bit.ly/4687RDu)
  • 條款及細則：88折優惠不適用於購買禮券、部分推廣產品、新會員優惠、體檢、中醫藥服務、處方產品及預購產品等。

 

資料來源：Watsons

 

