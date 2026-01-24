Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158

飲食
更新時間：19:42 2026-01-24 HKT
發佈時間：19:42 2026-01-24 HKT

深受港人喜愛的泰國大型連鎖超市 Big C，向來是搜羅泰國零食、雜貨和伴手禮的熱點。為迎接新春佳節，香港 Big C 特別推出新年購物優惠，讓顧客在辦年貨的同時，能享受多重驚喜。這次的推廣活動以階梯式滿額贈品為賣點，消費越高，禮品價值越豐富，最高可免費獲贈價值$158的豪華禮品組合，絕對不容錯過！

Big C超市優惠 買滿$88即送泰國香米/人氣零食

新年辦年貨無需花費太多，只要在Big C消費滿$88，即可從兩款價值超過$21.8的贈品中任選其一。選擇A組合非常實用，包含「金稻特級茉莉香米」，以及一支OKF有氣飲品，其清爽的氣泡口感，不論是西瓜、乳酸還是牛奶味，都能為節日大餐解渴消滯。而選擇B組合則適合喜歡香口零食和啤酒的消費者，內有近年人氣極高的「TASTO原味咸蛋薯片」，鹹蛋黃的鹹香與薯片的酥脆完美結合，再配上一罐「泰象濃縮咖啡拉格啤酒」，帶來獨特的味覺享受。

消費升級至$188/$388 即送林真香/紅白酒

若消費金額達到$188，贈品組合將會再度升級，獲贈總值$57的精選食品。當中包括HPP意粉、近期大熱的「KORENO韓式蜆貝海帶麵」，其湯底充滿鮮美的蜆貝與海帶風味，麵條Q彈爽滑。此外，組合中還有一支「COCO LOVE 100%椰子水」，成份純天然，清甜解渴，最適合在享用熱氣食物後飲用。

而本次優惠的最大亮點，莫過於消費滿$388的贈品，價值高達$158！這個豪華組合包含三款星級產品，首先是泰國必買的經典零食「林真香豬肉鬆條」。其次是來自智利的EL ROSAL紅酒或白酒，不論是搭配豐盛的年菜，或是與親友小酌，都非常合適。最後還有討論度極高的「Mag Mag還魂梅」，酸甜中帶點微辣，梅肉厚實無核，獨特的風味讓人一試難忘。

Big C 新年優惠

  • 優惠期限：即日起至2月3日

  • 門市地址 >>按此<<

優惠內容：

  • 買滿$88（贈送禮品價值$21.8起）：

    • 選擇 A：金稻特級茉莉香米 1 公斤 1 包 + OKF 有氣飲品 355 毫升 1 支

    • 選擇 B：TASTO 原味咸蛋薯片 50 克 1 包 + 泰象濃縮咖啡拉格啤酒 490 毫升 1 罐

  • 買滿$188（贈送禮品價值$57）：

    • HPP 意粉 1 包

    • KORENO 韓式蜆貝海帶麵 102 克 x5 包裝 1 袋

    • COCO LOVE 100% 椰子水 1 支

  • 買滿$388（贈送禮品價值$158）：

    • 林真香豬肉鬆條 100 克 1 包

    • 智利 EL ROSAL 赤霞珠紅酒 / 長相思白酒 750 毫升 1 支 (二選一)

    • Mag Mag 還魂梅 186 克 1 包

條款及細則：

  • 贈品數量有限，送完即止。

  • 如遇贈品缺貨，將以同等價值的貨品代替。

  • 所有商品價格如有變動，恕不另行通知，一切以門市標價為準。

 

同場加映：AEON限時放題優惠！$110任裝塔斯曼尼亞車厘子 只限1時段

 

 

 

 

 

 

