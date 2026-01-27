Mattel經典JDM模型車新作｜本田Civic EF、S2000跟兩套呔鈴玩改裝 官方預告豐田車系即將登場

JDM潮流對模型車影響力迅速擴散，玩具巨頭Mattel旗下Brick Shop與Hot Wheels今年首次聯手，兩款新作正是來自經典JDM車型——本田Civic EF及S2000，賣點是附有2套呔鈴可更換，致敬當年改裝風潮。官方同時宣布跟豐田等多家車廠合作，可預期更多經典JDM將會在產品線出現。

Mattel經典JDM模型車新作本田Civic EF、S2000玩改裝呔鈴

Mattel Brick Shop新推出2款本田Honda經典JDM模型車，分別是Custom ’90 Honda Civic EF及’07 Honda S2000，同屬1:32比例，前者由248件積木砌成，外形重現上世紀80年代後期經典掀背造型，檔風玻璃、前後燈、車門、尾翼等細節有齊，但未至於太精緻，反而超闊拋沙板、「low」低車身及經典TE37風格輪圈就真的似模似樣，除了TE37輪圈，包裝另有一套輪圈可自行更換。

至於另一年份近一點的’07 Honda S2000積木數量為257件，積木也是用上樹脂製成，裝嵌順滑沒太大難度，並可兼容其他品牌的積木組件擴充，包裝同樣找到2套輪圈及拉花貼紙，以及附有1:64比例的合金小車及金屬名牌。目前官網顯示2款新作均缺貨，想入手需經其他銷售渠道。

如車迷覺得Mattel Brick Shop可選擇的經典JDM車款太少，官方剛公布擴大車廠陣容，並會跟豐田、林寶堅尼及Aston Martin合作，可以預期超級跑車以外，稍後亦會有致敬豐田JDM的模型車登場。

售價：21.59美元（約170港元）

文：B1807

圖：Mattel