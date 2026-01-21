萬事得MX-5迷你版致敬經典｜開篷小跑車神韻重現 最高時速75公里非一般玩具車

精於將經典車款改成迷你電動車的上海汽車工作室end of S.T.A.Y.，早前應CarbonMiata老闆邀請，聯手設計外形近乎神還原萬事得Mazda MX-5的Mini Miata，由頭燈、軚盤到內飾全部做得似模似樣，縮水歸縮水，這輛玩具車真箇跑得動，不過售價接近6萬元，夠買得起半架電動車。

萬事得MX-5迷你版時速 75公里 非一般玩具車

若是Mazda萬事得車迷，對改裝配件品牌CarbonMiata應該有所聽聞，專門生產MX-5（Miata）及RX-7的碳纖維及玻璃纖維配件，有「MX-5專用零件資源中心」之稱，目前已推出超過700款改裝配件，在亞洲及歐美不乏車迷捧場。CarbonMiata老闆Marc Baltzinger，某次在社交平台看到end of S.T.A.Y.製作的迷你保時捷911，主動提議開發Mini Miata的計劃，大概大家都是以上海為基地，兩者一拍即合。

Marc提供原車讓對方掃描，再以3D重塑車身細節，經過2年時間，最終Mini Miata車身長 2,400mm 、闊 1,100mm 及高 700mm ，足足比真車細了幾個碼，比例卻幾何亂真，經典跳燈、軚盤及車身線條，完全還原出MX-5神韻。

跟end of S.T.A.Y.製作的迷你911一樣，Mini Miata前懸掛採用雙A臂結構，配上2,500W馬達及鋰電池，最高時速可達 75公里 ，惟續航僅 48公里 。Marc表示別以為是玩具車，轉向、懸掛、煞車等統統有齊，完全可以當真車玩，甚至漂移。目前Mini Miata可於官網入手，售價7,500美元（約58,482港元），除了原廠顏色或自選噴色，還可加配真皮車廂。

查詢：按此

文：B1807

圖：CarbonMiata、end of S.T.A.Y.