Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬事得MX-5迷你版致敬經典｜開篷小跑車神韻重現 最高時速75公里非一般玩具車

汽車
更新時間：12:00 2026-01-21 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-21 HKT

精於將經典車款改成迷你電動車的上海汽車工作室end of S.T.A.Y.，早前應CarbonMiata老闆邀請，聯手設計外形近乎神還原萬事得Mazda MX-5的Mini Miata，由頭燈、軚盤到內飾全部做得似模似樣，縮水歸縮水，這輛玩具車真箇跑得動，不過售價接近6萬元，夠買得起半架電動車。

萬事得MX-5迷你版時速75公里非一般玩具車

若是Mazda萬事得車迷，對改裝配件品牌CarbonMiata應該有所聽聞，專門生產MX-5（Miata）及RX-7的碳纖維及玻璃纖維配件，有「MX-5專用零件資源中心」之稱，目前已推出超過700款改裝配件，在亞洲及歐美不乏車迷捧場。CarbonMiata老闆Marc Baltzinger，某次在社交平台看到end of S.T.A.Y.製作的迷你保時捷911，主動提議開發Mini Miata的計劃，大概大家都是以上海為基地，兩者一拍即合。

Marc提供原車讓對方掃描，再以3D重塑車身細節，經過2年時間，最終Mini Miata車身長2,400mm、闊1,100mm及高700mm，足足比真車細了幾個碼，比例卻幾何亂真，經典跳燈、軚盤及車身線條，完全還原出MX-5神韻。

跟end of S.T.A.Y.製作的迷你911一樣，Mini Miata前懸掛採用雙A臂結構，配上2,500W馬達及鋰電池，最高時速可達75公里，惟續航僅48公里。Marc表示別以為是玩具車，轉向、懸掛、煞車等統統有齊，完全可以當真車玩，甚至漂移。目前Mini Miata可於官網入手，售價7,500美元（約58,482港元），除了原廠顏色或自選噴色，還可加配真皮車廂。

查詢：按此

 

文：B1807

圖：CarbonMiata、end of S.T.A.Y.

 

延伸閱讀：Verge TS Pro首款固態電池電動電單車10分鐘充300公里

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
20小時前
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
13小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
18小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
16小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
23小時前
錢大媽蝕錢夠膽申上市｜曾智華
投資理財
2026-01-20 11:08 HKT
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
社會
2小時前