Verge TS Pro首款固態電池電動電單車！10分鐘即充300公里10萬次充放循環 今年第1季量產

當各大車廠還為固態電池（Solid State Battery）不斷努力，來自芬蘭的Verge Motorcycles宣布旗下創科公司Donut Lab成功突破重重難關，開發出可應用於量產車的全固態電池，並率先於今年首季交付並安裝到Verge主打電動電單車TS Pro上，正式將固態電池從實驗室開往商業用途。

Verge TS Pro首款固態電池電動電單車10分鐘充300公里

貴為首款應用固態電池的電動電單車，Verge表示TS Pro所用的固態電池能量密度達400Wh/kg，相比鋰離子電池提升約30%至60%，標準版配備20.2kWh電池，續航力為 350公里 ，支援200kW超級快充，充電短短10分鐘即可由零充至80%，補充 300公里 ，雖然與Donut Lab宣稱其固態電池5分鐘即充滿電尚有距離，但對電動電單車而言，已是一個驚人數字，廠方另提供33.3kWh電池增程版，續航力達到 595公里 。

固態電池對比鋰電池優勢：

能量密度：400Wh/kg

充放循環壽命：10萬次

穩定性： -30℃ 、 100℃ 以上極端溫度仍維持99%

安全性：固態電解質不易燃

成本：較鋰電池低且不用稀有元素

除了能量密度大增，官方指固態電池比鋰電池更大優勢是安全及耐用，由於電解質為固態，不易燃或產生熱失控反應；充放循環壽命達到10萬次（鋰電池約1,000次至2,000次）；極端溫度如 -30℃ 或 100℃ 以上，電池仍能維持99%電量。最後是成本比鋰電池低，且不用稀有元素，故廠方預計採用固態電池的TS Pro不會加價。話說回來，TS Pro動力輸出延續Verge一貫的高性能，輪轂馬達（Hubless Motor）馬力137hp，扭力101.8kgm，0至96km/h加速只需3.5秒。

售價：29,900美元（約233,130港元）起

文：B1807

圖：Verge、Donut Lab