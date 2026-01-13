Verge TS Pro首款固態電池電動電單車！10分鐘即充300公里10萬次充放循環 今年第1季量產
更新時間：12:00 2026-01-13 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-13 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-13 HKT
當各大車廠還為固態電池（Solid State Battery）不斷努力，來自芬蘭的Verge Motorcycles宣布旗下創科公司Donut Lab成功突破重重難關，開發出可應用於量產車的全固態電池，並率先於今年首季交付並安裝到Verge主打電動電單車TS Pro上，正式將固態電池從實驗室開往商業用途。
Verge TS Pro首款固態電池電動電單車10分鐘充300公里
貴為首款應用固態電池的電動電單車，Verge表示TS Pro所用的固態電池能量密度達400Wh/kg，相比鋰離子電池提升約30%至60%，標準版配備20.2kWh電池，續航力為
固態電池對比鋰電池優勢：
能量密度：400Wh/kg
充放循環壽命：10萬次
穩定性：
安全性：固態電解質不易燃
成本：較鋰電池低且不用稀有元素
除了能量密度大增，官方指固態電池比鋰電池更大優勢是安全及耐用，由於電解質為固態，不易燃或產生熱失控反應；充放循環壽命達到10萬次（鋰電池約1,000次至2,000次）；極端溫度如
售價：29,900美元（約233,130港元）起
查詢：按此
文：B1807
圖：Verge、Donut Lab
延伸閱讀：LG車用捲軸螢幕亮相CES 儀錶板升起變33吋芒
最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
2026-01-12 11:55 HKT