LG車用捲軸螢幕亮相CES｜儀錶板向上升起變33吋大芒 透明OLED檔風玻璃顯示AR資訊

汽車
更新時間：12:00 2026-01-06 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-06 HKT

繼智能電視後，LG決定將捲軸螢幕帶入車廂，並在CES 2026展出首款車用捲軸螢幕，令原來平平無奇的數碼儀錶板可向上升起變成33吋大芒，提供更豐富導航及娛樂資訊，同期還展示了利用透明OLED擋風玻璃配合AI，顯示一系列實用及度身訂造的AR資訊。

LG車用捲軸螢幕亮相CES儀錶板升起變33吋芒

近年投資大量資源研發車載娛樂方案的LG，一直希望把自家螢幕黑科技應用到車廂，最新想法是把捲軸螢幕設計成儀錶板，車輛行駛時，30R曲率的柔性OLED面板會捲起來，以最小畫面尺寸顯示車速、導航等基本功能，避免駕駛者分心。當自動駕駛模式開動，又或車輛處於停泊，螢幕則可徐徐升起，擴展至最大的33吋形態，通過大畫面顯示自駕路面狀況，又或提供更多元化娛樂體驗，甚至用作流動辦公。

除了儀錶板，LG又向檔風玻璃打主意，連同車窗一併換成透明OLED顯示，配合以情感智能（Affectionate Intelligence）驅動的全新AI車載解決方案，車廂即被AR螢幕全面包圍，如在紅綠燈前停下，檔風玻璃中央會顯示餘下轉燈時間；在自動駕駛模式下，一旦穿越隊道，系統又會把兩旁石牆換成森林或林蔭大道的虛擬實境，營造沉浸式視覺體驗。

假若系統偵測到副駕乘客盯着窗外建築物廣告，更會自動在乘客螢幕彈出相關產品資訊，實現無孔不入的「植入式廣告」。最令人印象深刻是系統整合AI翻譯，哪怕隔住車窗跟路上行人交談，AI亦能即時將語音轉錄為文字顯示出來，不用降低車窗或打開車門，都可以直接溝通。

 

文：B1807

圖：LG

 

