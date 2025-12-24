寶馬BMW M推全新專屬App！自訂儀錶板/遊戲化加速計/技術教學影片提升駕駛樂趣
更新時間：11:00 2025-12-24 HKT
寶馬BMW M近年積極發展數碼化駕駛體驗，繼高性能車款陸續電動化後，品牌再將數碼駕駛樂趣推向另一層次，宣布推出全新「BMW M in-car apps」，包括「M Cockpit」、「M Drag Meter」及「M Channel」三個新應用，並率先登陸至配備M Sport或M Sport Pro套件的BMW iX3，未來將陸續擴展至更多採用BMW Operating System X的M高性能車系。
BMW M推全新專屬App！自訂儀錶板、遊戲化加速計提升駕駛樂趣
M Cockpit：全面掌握車輛狀態
針對追求駕駛細節的M車主，「M Cockpit」可顯示車輛動態、動力輸出、輪胎溫度、底盤表現、轉向角度、海拔高度等詳細行車數據，並支援多達5個自訂儀錶板介面。駕駛者可按個人需要設定顯示內容，隨時掌握車輛每項關鍵數據。
M Drag Meter：記錄直線加速表現
顧名思義，「M Drag Meter」專為直線加速測試而設，能精準顯示0
M Channel：車廂化身技術教室
「M Channel」針對電動及插電式混能車的特性，充電時亦可享受娛樂體驗。車主可透過中控螢幕觀賞BMW M精選影片，包括技術教學、賽事花絮及品牌故事，畫面清晰、音效震撼，休息時候都可補一課。
M Community：建立M車主交流平台
品牌同步更新My BMW App，引入全新「BMW M Community」功能，讓M車主可透過手機應用與其他主交流心得，會員將可優先獲得限量產品資訊、活動邀請及優惠，進一步強化「GEN M」社群體驗。
文：B1807
圖：BMW
