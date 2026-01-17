HUAWEI Mate X7旗艦摺機試玩！輕薄堅韌性能爆升 第2代紅楓3鏡拍出真色彩 入手送MatePad 11.5平板

華為新一代旗艦摺機HUAWEI Mate X7將於 2月6日 開賣，由機面到主螢幕，甚至摺軸核心──玄武架構，堅韌度與耐用性再次強化，日常使用更可靠，性能受惠新處理器爆升，操作非常流暢，在第2代紅楓影像系統加持下， 50M P三鏡更能還原眼見的彩色，攝力在同級之上，現凡入手不但可獲MatePad 11.5吋平板及FreeBuds 6藍牙耳機等禮品，預訂期內付訂金$500機價即扣$1,500，變相勁減$1,000。

HUAWEI Mate X7旗艦摺機輕薄堅韌性能爆升 第2代紅楓影拍真色彩

HUAWEI Mate X7：機身更輕薄 雲錦白賣相搶眼

Mate X系列摺機總是一代輕薄過一代，Mate X7也不例外，摺疊時厚度由 9.85mm 偷薄至 9.5mm ，打開時更只有 4.5mm ，加上重量由上代 239g 減至 236g ，手感確實更討好。假若入手雲錦白版本，除了視覺上帶有「錦織」美學元素，還能感受到機背納米纖維經緯交織的觸感，至於另外2款配色分別為熟悉的寰宇紅及曜石黑。

內外螢幕繼續加碼

原以為機身變得輕薄，內外螢幕難有空間加大尺寸，殊不知機面螢幕及主螢幕雙雙加碼至6.49吋（解像度2,444×1,080）及8吋（解像度2,416×2,210），同時應用了最新X-True Display顯示技術，支援1-120Hz自適應更新率，峰值亮度統一達到2,500nits，並對應1,440Hz高頻PWM調光。

第2代鋼化玻璃 升級IP59防水

經過6年多次演變，HUAWEI一直強化摺機的耐用性，尤其關係到整天不斷開合的摺軸，Mate X7的玄武架構不但結合超高強度鋼材鉸鏈及鋁合金中框，防水等級更升級至IP58及IP59，能夠承受高溫高壓水流衝擊。值得留意的是，除了機面螢幕鋪有第2代玄武鋼化昆侖玻璃保護，主螢幕首創三層複合超韌結構，將非牛頓流體防護層、UTG抗擊層及碳纖維支撐層三合一，令這片大芒抗衝擊提升20%，耐彎折能力提升更達100%，從關鍵地方改良摺機的耐用與堅固。

EMUI 15系統高效流暢

只要親身試玩過Mate X7，定會發現整體操作非常順暢，全因處理器採用6nm製程的Kirin 9030 Pro，RAM及儲存容量分別為 16G B及 512G B，還有 3,550mm² 超大VC及石墨烯散熱，令EMUI 15系統在高負載運行時，如打機或多任務處理，仍然保持效能穩定及避免機身過熱。續航方面，Mate X7電池容量增至 5,600m Ah，有線及無線快充分別為66W及50W，充電速度跟上代一樣。

紅楓原色 50M P三鏡

上代Mate X6首次把紅楓原色影拍引入港版，來到Mate X7紅楓影像系統已升級到第2代，色彩還原度較第1代再高出43%，進光量則提升96%，面對光線複雜的拍攝環境，亦可智能消除偏色問題，呈現近乎肉眼所見的逼真色彩。此外，機背「時空之門」模組內3鏡頭悉數升級至 50M P，其中廣角主鏡用上同級鮮見的1/1.28吋大底感光，並支援F1.49至F4十檔可變光圈，加上Ultra HDR功能及17.5 EV動態範圍，強橫影拍跟同廠Mate系列及Pura系列一樣出色。

入手送MatePad 11.5平板+FreeBuds 6耳機

Mate X7即日起接受預訂， 2月6日 正式開賣，凡入手即送同廠MatePad 11.5平板（價值$1,599）、FreeBuds 6藍牙耳機（價值$1,099）、Scale 3智能體脂磅（價值$199）及尊享服務（價值$499）。預訂期內於官方支付訂金$500，即可抵扣$1,500，變相機價直接減$1,000，有興趣用戶不妨趁早落訂。

售價：$15,988（ 16G B+ 512G B）

推出日期： 2月6日

文：B1807

圖：B1807、HUAWEI