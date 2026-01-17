HUAWEI Mate X7旗艦摺機試玩！輕薄堅韌性能爆升 第2代紅楓3鏡拍出真色彩 入手送MatePad 11.5平板
發佈時間：12:00 2026-01-17 HKT
華為新一代旗艦摺機HUAWEI Mate X7將於
HUAWEI Mate X7旗艦摺機輕薄堅韌性能爆升 第2代紅楓影拍真色彩
HUAWEI Mate X7：機身更輕薄 雲錦白賣相搶眼
Mate X系列摺機總是一代輕薄過一代，Mate X7也不例外，摺疊時厚度由
內外螢幕繼續加碼
原以為機身變得輕薄，內外螢幕難有空間加大尺寸，殊不知機面螢幕及主螢幕雙雙加碼至6.49吋（解像度2,444×1,080）及8吋（解像度2,416×2,210），同時應用了最新X-True Display顯示技術，支援1-120Hz自適應更新率，峰值亮度統一達到2,500nits，並對應1,440Hz高頻PWM調光。
第2代鋼化玻璃 升級IP59防水
經過6年多次演變，HUAWEI一直強化摺機的耐用性，尤其關係到整天不斷開合的摺軸，Mate X7的玄武架構不但結合超高強度鋼材鉸鏈及鋁合金中框，防水等級更升級至IP58及IP59，能夠承受高溫高壓水流衝擊。值得留意的是，除了機面螢幕鋪有第2代玄武鋼化昆侖玻璃保護，主螢幕首創三層複合超韌結構，將非牛頓流體防護層、UTG抗擊層及碳纖維支撐層三合一，令這片大芒抗衝擊提升20%，耐彎折能力提升更達100%，從關鍵地方改良摺機的耐用與堅固。
EMUI 15系統高效流暢
只要親身試玩過Mate X7，定會發現整體操作非常順暢，全因處理器採用6nm製程的Kirin 9030 Pro，RAM及儲存容量分別為
紅楓原色
50MP三鏡
上代Mate X6首次把紅楓原色影拍引入港版，來到Mate X7紅楓影像系統已升級到第2代，色彩還原度較第1代再高出43%，進光量則提升96%，面對光線複雜的拍攝環境，亦可智能消除偏色問題，呈現近乎肉眼所見的逼真色彩。此外，機背「時空之門」模組內3鏡頭悉數升級至
入手送MatePad 11.5平板+FreeBuds 6耳機
Mate X7即日起接受預訂，
售價：$15,988（
推出日期：
文：B1807
圖：B1807、HUAWEI