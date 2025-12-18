Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

HUAWEI FreeClip 2耳夾耳機上手試！輕盈進化雙振膜更靚聲 AI感知音量自適應 JBL/Buttons開放式新作推介

更新時間：11:00 2025-12-18 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-18 HKT

自兩年前HUAWEI推出FreeClip，讓樂迷意識到開放式無線耳機，除了傳統掛耳，還可舒適夾耳，且造型時尚，音色及通話表現更是不俗，難怪贏得口碑。廠方下月將帶來第2代FreeClip 2，耳機及充電盒進一步輕量盈化，在雙振膜單元加持下音色更靚聲，另一突破是AI實時感知環境聲浪，自動調節音量，若想由入耳式轉會開放式耳機，新作一定要試試！

HUAWEI FreeClip 2耳夾耳機輕盈進化雙振膜靚聲AI音量自適應

HUAWEI FreeClip 2：方形充電盒瘦身易攜

以為第1代已經夠輕巧？殊不知原來還有瘦身減磅的空間，今代FreeClip 2每邊耳機重量由5.9g減至5.1g，夾到耳仔更無負擔，長時間佩戴絕不成問題。至於充電盒更由上代鵝蛋形改成方形，體積大幅縮小17%，整體重量輕了14%，方便隨身攜帶，加上外殻表面防滑紋理，不似上代容量跣手，而顏色選擇有主打的丹寧藍、羽沙白及黑3色。

續航延長更襟聽

儘管耳機及充電盒雙雙輕盈化，FreeClip 2播歌時間反而有所增加，單次充次可享樂較上代多出1個鐘至9小時，連同充電盒總續航力由36小時增至38小時，可見體積變細反而越襟聽，這點值得一讚。一如上代，FreeClip 2繼續無分左、右，耳機佩戴後會自動偵測，聽完放回充電盒同樣隨意。此外，耳機防水規格提升至IP57級別，無懼雨水、汗水。

10.8mm三頻均勻音色討好

FreeClip 2的聲學球體內置全新10.8mm雙擊單元，實試音色比上代進步不少，三頻相當均勻，再沒偏重高、中音，低頻更有力，無論樂器或人聲均有清晰細節，以開放式耳機來說，音色相當討好，若聽流行曲想突出人聲，直接在《HUAWEI Audio Connect》App開啟「清晰人聲」EQ即可，若運動時想要更澎湃音效，又可切換至「運動增效」EQ，低頻動態即時充沛起來，效果非常明顯。

音量倍增人聲自適應

今回雙擊單元另一特點是通過雙振膜帶來雙倍音量強度及低頻動力，其中音量增強對開放式耳機尤其重要，如身處嘈雜街道，音樂其實很容易被環境聲蓋過，現在FreeClip 2改善這個問題，還藉由整合NPU AI處理器的第三代音頻晶片，透過較上代提升10倍的運算力，可實時感知環境及音量自適應，因應身處環境自動調節音量，確保傳送的音樂依然清晰透徹，配合多通道DNN降噪算法，對話時人聲同樣自動優化，不管聽歌還是講電話，均有亮眼表現。

售價：$1,388
推出日期：2026年1月8日
查詢：按此

 

JBL Sense Pro：Hi-Res進化

近年開放式耳由佩戴舒適度到音色進步神速，而且逐步進化至支援Hi-Res串流，JBL Sense Pro正是市場上鮮有支援LDAC編碼的開放式耳機，配合16.2mm大型DLC振膜單元，能清晰呈現無損音訊的寬闊頻響及細緻度，加上自家OpenSound定向傳音訊技術，大幅減少同類耳機常見的漏音問題。除了Hi-Res串流，新作追加大熱Spatial Sound音效，尤其睇片打機，可以感受包圍感更強的臨場感。續航方面，耳機滿電可連續使用8小時，配合充電盒則延長至38小時。
售價：$1,199
查詢：按此

Buttons Clip：追加白色迎聖誕

在AI熱潮下，Buttons Clip率先將耳機連上大模型，透過虛擬AI助理Hali，可以語音指令搜尋資訊，計劃外遊行程，甚至進行翻譯及寫作，而且對話過程流暢，更支援廣東話，可謂買耳機送AI。為迎接聖誕佳節，品牌早前為耳機追加白色，賣相更有節日氣氛。Clip採用12mm鈦複合雙磁單元，支援藍牙5.4傳輸，同樣不分左、右，佩戴後會自動調整聲道。跟其他開放式耳機相比，Clip音色相當到位，人聲飽滿，聲音細節分明，低頻可透過《Buttons Lab》App的EQ來增強，音量輸出充沛。
售價：$1,274
查詢：按此

文：B1807
圖：B1807、Buttons、JBL

 

延伸閱讀：HUAWEI MatePad 12 X輕薄柔光屏平板對應M-Pencil Pro繪圖創作

