7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起

踏入2026年，7-Eleven便利店將於明日（1月9日）推出只此一日的「限定大折日」，優惠更延長至24小時！活動期間，顧客在全線7-11分店購物滿指定金額，即可享有全單8折優惠，部分店舖的優惠門檻更低！無論是新年辦年貨、添置零食，抑或補充家居用品，都可以把握這個機會，以最優惠的價錢掃盡心水好貨！

7-Eleven「大折日」全單8折！雪糕/零食/飲品/油米$6.4起

7-11便利店一日限定8折優惠

這次7-Eleven的「限定大折日」將於1月9日早上7時正式開始，至1月10日早上6時59分結束。在長達24小時的優惠時段內，顧客凡於任何一間7-Eleven分店購物滿$100，即可享全單8折優惠。而設於港鐵站內的7-Eleven分店，優惠門檻更降低至$50，讓乘搭港鐵的市民能更輕鬆地享受折扣。

今次的8折優惠適用於店內大部分貨品，當中更有不少精選貨品可享折上折優惠，絕對是掃貨的好時機，如人氣雪糕Häagen-Dazs、DREYER'S、MOVENPICK等；新年派對聚會必備的卡樂B薯片、品客薯片、可口可樂等；以及金莎金鑽禮盒24粒裝、安記溏心鮑系列等包裝大方得體的送禮首選。



AlipayHK再減$10！恒生enJoy卡賺3倍yuu積分

除了全單8折優惠外，顧客更可配合多種支付方式及yuu會員計劃，享受折上折的雙重驚喜。在優惠日（1月9日）當天，使用AlipayHK App掃描店內宣傳品上的二維碼，即可領取一張$10的7-Eleven專屬電子現金券，消費滿$100時便能立即使用。若以恒生enJoy卡付款，更可賺取3倍yuu積分回贈。

yuu會員亦不要錯過機會，購買指定貨品可額外賺取yuu印花，儲夠印花或積分更可兌換7-Eleven電子現金券，實行以最精明的方式掃貨！

7-Eleven便利店「限定大折日」優惠詳情

優惠日期：2026年1月9日

優惠時段：7am - 翌日6:59am

注意事項：優惠不可與其他折扣優惠及優惠券（包括yuu會員折扣）同時使用。貨品數量有限，售完即止。

不適用產品：優惠不適用於購買7仔預購貨品、yuu獎賞預訂貨品、香煙、奶粉、尿片、報紙、雜誌、現金券、禮券、網上遊戲點數卡、電話卡/增值券、八達通卡/產品、各款入場券/車票/郵票，以及其他服務項目如賬單繳費、預付、增值服務等。

資料來源：7-Eleven Hong Kong