CES 2026｜Geeks Loft智能耳機Perisphere隱藏滑動式顯示器 沉浸視聽兼拍3D片挑戰XR/AR眼鏡

科技界開年盛事CES 2026下周在美國拉斯維加斯揭幕，矚目新作包括Geeks Loft首款整合顯示功能的智能耳機Perisphere，可以由Headphone搖身變成新興頭戴裝置，以虛擬大螢幕觀感睇片打機，甚至在聽歌模式輕鬆捕捉第一身視角3D影像，完全跳出耳機只限聽歌的用途，創新概念有能力挑戰XR、AR眼鏡。

Geeks Loft智能耳機Perisphere隱藏滑動式顯示器

Geeks Loft Perisphere：混合式頭戴裝置

韓國Geeks Loft針對VR、AR及XR眼鏡的先天不足及應用侷限，花多年時間研發突破享樂範疇的智能耳機Perisphere，並將於明日亮相CES 2026電子展，新作看似與一般頭戴無線耳機無異，卻破格裝有旋轉式顯示器，可以隨時變身成頭戴裝置，營造沉浸式視聽娛樂空間。

1,080p畫質+9.1聲道音效

日常使用，Perisphere可看作為一副主動式降噪耳機，經藍牙連接各種流動裝置，並能把音訊升頻至9.1聲道的空間音效，至於所用驅動單元、編碼格式，官方尚未公布。至於可隨時從頭頂拉下來的眼罩式顯示器，裝有雙1,080p畫質的面板，視野範圍約53度，最高亮度1,500nits，在火車或候機室可提供一個私人空間，讓你不受打擾以大螢幕觀感觀看YouTube或玩遊戲，由於以WiFi連接，完全不用線纜連接，一樣做到實時串流。

雙鏡頭捕捉3D影像

除了沉浸式視聽娛樂，這個顯示器其實還裝有兩對 5M P鏡頭，當以耳機模式戴着聽歌逛街，你可以第一身角度影相及拍攝3D片，甚至即時將畫面分享至另一副Perisphere，哪怕對方身處異地，一樣看到你眼前的美景或動人時刻。為迎接AI年代，Perisphere也可靠運算法及軟件，以語音跟用家互動，令耳機化身AI助理入口，再非單純播歌工具。

售價：待定

Luma Cyber：Cyberpunk限量版

為吸引Game迷嘗試透過XR眼鏡的虛擬巨幕探索遊戲世界，Viture聯手CD Projekt Red推出限量版Luma Cyber XR眼鏡，以紀念遊戲《Cyberpunk 2077》面世5周年。新作以Luma Pro及Luma Ultra為藍本，外形套用Cyberpunk的科幻元素，鏡框及鏡臂以半透明設計，並加入霓虹配色及電路等細節。

152吋巨芒體驗

Luma Cyber沿用Luma Ultra顯示規格，內置Sony製的Micro OLED面板，配合Viture專利光學技術，可營造出猶如152吋超大螢幕，1,920×1,200p畫質較全高清略高一些，支援120Hz更新率及擁有1,500nits亮度。

可調近視度數

有別大部分同類眼鏡，Luma Cyber屬戴眼鏡人士友好的款式，事關內置可調至-4D的近視度數設定，近視不太深的用戶可以直接佩戴使用，不用另配度數鏡片，使用起來更方便，並能即時體驗Viture研發的Immersive 3D模式，藉由為2D內容加入景深層次，營造具空間感的視覺效果，支援Windows、Android、iOS及Mac平台的遊戲、電影及各類應用程式。

售價：549美元（約4,273港元）

RayNeo Air 4 Pro：率先支援HDR10

專攻AR眼鏡的國產雷鳥RayNeo，早前推出了市場首款支援HDR10高動態顯示格式的Air 4 Pro，透過自家研發的Vision 4000畫質晶片，還可以把SDR內容即時轉成HDR，令對比與高光細節更貼近智能電視效果。

B&O調音獨立DAC

Air 4 Pro採用跟TCL合作研發的孔雀光引擎2.0，以及第5.5代Micro OLED雙層螢幕面板，可以呈現相當於130吋畫面效果，並支援120Hz更新率，除了1,200nits峰值亮度、98% P3廣色域，還擁有手機級3,840Hz高頻調光護眼。畫質提升之餘，新作在音效也下了工夫，不但在纖幼鏡臂內裝上4個發聲單元及獨立DAC，並找來Bang & Olufsen負責調音，主打人聲清晰，同時保留3D環繞聲，配合導音鰭結構，把聲音盡量送向用戶耳道，減少漏音情況。

售價：人民幣1,699元（約港1,890元）

文：B1807

圖：Geeks Loft、Viture、RayNeo