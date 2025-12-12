HTC VIVE Eagle AI眼鏡抵港開賣！整合Gemini外遊隨身翻譯、視覺識物明年追加廣東話 國產夸克/理想新作同步登場

AI眼鏡可謂今年最爆紅智能產品之一，且引來科技巨頭爭相開發，可是敢引入本地開賣的少之又少，幸好HTC趕及聖誕外遊高峰前，為用家帶來頭炮VIVE Eagle，旅行時只要戴上眼鏡，就可利用Google Gemini充當隨身翻譯員，幫你讀出日文菜單內容，又或識別博物館內的名畫，想要捕捉眼前美景，說一聲「Hey VIVE，拍照」即大功告成，那怕雙手拿滿戰利品，仍不會錯過動人時刻。

HTC VIVE Eagle AI眼鏡抵港開賣！整合Gemini外遊隨身翻譯、視覺識物

VIVE Eagle：半透明鏡框重 49g

跟大部分AI眼鏡一樣，VIVE Eagle也是採用粗框設計，始終需要空間容納零件及電池，而 49g 重量要比夸克、理想同類眼鏡略重幾克，但未至於影響佩戴舒適度。外觀上，VIVI Eagle算是最搶眼一款，除了提供紅、啡、灰、黑四色，還用上半透明設計，一對鏡臂隱約透視內部組件，一看便知不是普通眼鏡。

聲控拍照 降噪通話

既是AI眼鏡，VIVE Eagle左邊鏡框上方安裝了 12M P鏡頭，影相拍片右方LED會自動亮起提示別人正式拍攝。除了連按右邊鏡臂的快速鍵，亦可直接聲控，簡單說出「Hey VIVE，拍照」，即可以第一身視角將風景定格並傳到手機。影相拍片以外，VIVE Eagle也是一副開放式耳機，串流聽歌兼可免提通話，多得隱藏在鼻樑架的指向性收音咪及智能環境噪音過濾技術，在嘈雜環境亦能清晰收音，而耳機則靠準確傳音大大減低漏情況。

外遊隨身翻譯員

當然，VIVE Eagle最大賣點是開放式AI架構深度整合包括Google Gemini等大型語言模型，只需說出指令如「Hey VIVE」就可以跟AI助理自然對話，如搜尋附近評分最高的咖啡店、記錄日常生活瑣碎事，最實用是外遊可以充當翻譯員，面對一個字都看不明的餐牌，只要直接按下左邊鏡臂的AI鍵，AI即時利用鏡頭分析餐牌內容，然後逐個菜式翻譯讀給你聽，換個場景，在美術館看到一幅名畫，同樣按一下AI鍵，AI又會讀出畫作的名稱及出自哪位畫家，猶如私人導遊，旅遊體驗完全提升至另一層次。

明年更新支援廣東話

目前VIVE Ealgle支援超過40種語言，港人熱門旅遊地方的語言都包括在內，但翻譯中文暫時只支援普通話，官方指明年上半年將在加入廣東話，屆時一切對話都會變得更親切。話說回來，VIVE Ealgle採用Snapdragon AR 1 G en1晶片，內置 4G B RAM及 32G B儲存容量，支援WiFi 6E及藍牙5.3，電池容量達 235m Ah，待機最長36小時，聽歌亦有4.5小時續航。

售價：$3,988

查詢：按此

Quark G1：可拆式電池無間斷續航

除了HTC，阿里巴巴旗下夸克（Quark）亦準備在內地推出AI眼鏡G1，有別已開賣的AR眼鏡S1，G1沒有內置顯示器，功能跟VIVE Eagle相若，透過自家通義千問大模型，除了跟AI對話，亦可利用 12M P鏡頭識別物件、翻譯、管理行程等等，更厲害的地方是G1深度整合阿里生態，可以連結支付寶、淘寶、高德地圖等應用。

Quark G1同樣用上Snapdragon AR1 Gen1晶片，內置2GB RAM及32GB容量，連接方面支援藍牙5.4及WiFi 7，而為讓用家可以不斷電連續使用，G1一對鏡臂尾部其實是模組化電池，可以隨時拆除其一更換，配合額外購買的MiniBag充電盒流動充電，可將原來9小時綜合使用時間無間斷延長。

售價：人民幣1,899元（約2,050港元）起

查詢：按此

理想Livis：遙控同廠電動車

內地電動車品牌理想同樣踩過界，開發首款AI眼鏡Livis，採用瑞士EMS超輕材料的鏡框跟VIVE Eagle一樣用上半透明設計，重量只有 36g ，標準配置為蔡司防藍光鏡片，處理器則用上恒玄科技BES2800BP晶片，並整合理想同學智慧體，官方指語音對話精準度達88%，並支援視覺識物對答、待辦事項安排等功能。

假如座駕是理想車款，還可經Livis遙控電動車操作，如查詢充電狀態、調節車廂溫度，以打開尾門、升降車窗等等。至於附送眼鏡盒支援無線充電，直接放到車內的無線充電板即可充電。

售價：人民幣1,999元（約2,204港元）起

查詢：按此

文：B1807

圖：B1807、Quark、理想