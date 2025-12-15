台女2000台幣入手韓國「鵝絨」外套 好奇拆開內膽竟多為XX？控訴貨不對辦 網民笑指：穿起可以飛了！

踏入秋冬季節，除了長袖衣褲之外，羽絨亦是常見的禦寒保暖衣物。羽絨外套內的最常見的多為鵝絨及鴨絨，亦成決定保暖效果的重要物料。不過單從外觀，消費者往往難以判斷內裡的填充物，只能根據衣物成份標籤才能得知資訊。最近一名台女以2,000台幣入手一件「韓國鵝絨外套」，當她好奇拆開內膽竟大多為羽毛，控訴商家貨不對辦，就連網民亦笑稱：「穿起可以飛了！」

台女入手「鵝絨」外套變羽毛外套？控訴貨不對辦

羽絨外套既輕量且保暖，成為不少人的冬日禦寒保暖之選。不過，由於市面上羽絨外套已為製成品，消費者大多從衣物成份表得知其絨毛與羽毛的比例份量。最近一名台女以2,000元台幣入手一件「韓國鵝絨外套」，她表示羽絨相當厚重，摸起來感受到有一根根羽毛的感覺，「心想說好像現在沒有人用比例那麼大量的羽毛做填充」。

後來，羽絨縫掉出一根羽毛，女事主更一度以為是雞毛。女事主於好奇心驅使之下，決定拆開「鵝絨」外套的內膽，竟然發現大多是羽毛而非絨毛，這次經驗令她日後只入手品牌出品的羽絨，「這次是第一次也是最後一次」。

網民笑指：穿起可以飛了！

網友從售價分析指出應不是真正羽絨，「韓貨成本大概都要落在3-5千（台幣），細縫飄出來的絨朵，也都是白色像浦公英很輕很柔軟」，穿在身上也完全摸不到羽毛梗；也有網民表示絨毛成份與定價相關，「以前羽絨外套剛流行時，就有人有說過，比例影響價格」。有網民表填充物都是羽毛，此「羽絨」極其量只能被稱為「羽毛衣」，「因為都沒有見到鴨鵝的朵絨」、「穿起可以飛了！」

有網友表示入手羽絨時要參考「絨梗及FP數值」，登山所用到的到羽絨衣物及睡袋等，FP數值大約是FP850至FP1000，建議事主日後如再次入手羽絨的話，「其實買人造纖維填充已足夠，已經能做到FP550以上等級，足夠輕暖夠日常用」。其實網友提到的「FP數值」為「Fill Power，FP」，代表蓬鬆系數。含絨量代表羽絨佔填充物的比例，一般建議選擇80%以上的產品，確保產品的保暖效果。蓬鬆系數衡量羽絨的蓬鬆與隔熱性能，數值越高，保暖效果較佳。600FP至700FP適合應付10°C左右的天氣；800FP以上的高蓬鬆系數的外套多能應對寒冷地區及戶外活動。

消委會建議選購羽絨6大要訣

根據消委會網頁顯示，羽絨多來自水鳥，羽絨的成分有絨毛（down）和羽毛（feather）。絨毛是指鴨鵝等水鳥的胸腹部分的柔軟絨毛或朵絨，羽毛則是來自頸及兩側，絨毛比例愈高，質素愈好，價錢亦會較昂貴。取自成熟白鵝的羽絨，朵絨最大，品質最好，鴨絨次之，其他陸上禽鳥例如雞或火雞的毛，會被水沾濕及不保暖，品質較次。消委會建議消費者可從標籤所示的含絨量、蓬鬆度、充絨量等6大要訣和選購保暖的羽絨衣：

參考衣物標籤：理想的羽絨衣標籤會詳細列出面料（shell）和內裏（lining）的成分、填充絨毛及羽毛成分比例（down and feather content）、填料的重量（充絨量）、蓬鬆度、洗濯及乾衣指示，大部分還包括品牌、尺碼大小及其他資料。 用手摸拍：選購時，用手觸摸羽絨衣，憑手感來判斷內藏的物料是羽毛或是絨毛較多，若感覺有硬的羽毛梗，羽毛含量會較高，絨毛含量就相對較低，保暖性較差。 用鼻子「聞」：選購時嗅嗅看有沒有異味，因羽絨來自家禽鳥類，若羽絨未徹底清潔和消毒，就容易藏細菌，不衞生之餘還可能產生異味。 外層物料：羽絨衣怕潮濕，因濕水後保暖程度會降低，所以羽絨衣的外層多採用高密度編織以防羽絨「走脫」。如要做到車縫位置都防水，技術要求更高，例如在拉鏈及接縫位置用上防水壓膠技術，這些設計再加上剪裁的繁複性等，都會影響衣物的售價。 車縫線的緊密度：選購時要注意縫線是否完整、用線是否細緻、有沒有脫線等情況。若車縫做工過於粗疏，羽絨會隨穿着及洗濯等移動，日久之下，羽絨會集中在衣服下方，衣服可能變得不保暖。 親身試穿：不同品牌的羽絨衣有不同的袖長、肩膊闊度、腰身及長度等，要親身試穿，感受羽絨衣的保暖性和產生「暖意」的速度，才能找到適合自己的。

文:RY

資料及圖片來源:Threads