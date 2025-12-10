7-Eleven便利店快閃優惠！7-11一連4日全場8折 雪糕/零食/飲品都有折

7-Eleven便利店分店遍佈全港，以多元化的商品選擇，深受廣大消費者歡迎。即日起，7-Eleven更推出全場8折的快閃優惠，只要於多間指定分店購買雪糕、零食、飲品等滿$100即享折扣，絕對是囤積心水貨品的大好時機。

7-Eleven快閃8折優惠！雪糕/零食/飲品一連4日都有折

7-11便利店全場8折優惠

7-Eleven便利店內匯聚了來自世界各地的精選零食，包括日韓進口的人氣餅乾、薯片、朱古力，到本地經典小吃，選擇琳瑯滿目。同時，各式各樣的雪糕也是應有盡有，如Häagen-Dazs、DREYER'S、MÖVENPICK等。

除了豐富的零食選擇，是次8折優惠涵蓋了多款飲品，包括啤酒、汽水、果汁、運動飲品、茶等。由即日起至12月13日（六），一連四日於指定7-11門市買滿$100，即可享有8折優惠，不妨趁著這個難得的折扣，盡情選購多款心儀的雪糕和零食。

7-11便利店8折優惠

資料來源：7-Eleven Hong Kong