繽紛冬日賞2025｜全港逾500個購物餐飲優惠 惠康減$25/大家樂買1送1 一方法即搶券！

香港旅遊發展局（旅發局）年度重磅活動「香港繽紛冬日巡禮」正式展開，當中最受矚目的「繽紛冬日賞」由即日起至2026年1月4日（日）舉行，為市民及旅客帶來近580項餐飲及購物優惠，涵蓋全港超過7,300間商戶，當中更包括大家樂買1送1、惠康超市滿額減$25及星級酒店自助餐8折等震撼優惠，即睇內文優惠詳情及領取方法！

繽紛冬日賞2025｜500+購物/餐飲優惠 13平台大派優惠券

即日起至2026年1月4日（日），市民只需下載並登入指定電子平台，即可免費領取多張電子優惠券。參與平台包括AlipayHK、八達通、Tap & Go、BoC Pay、WeChat Pay HK、Visa HK禮遇賞等13個常用支付或生活App，操作簡單，一次過領取超過500個獨家優惠，以更划算的價錢於冬日節慶期間購物及用膳。

繽紛冬日賞2025優惠發放平台一覽

支付宝 AlipayHK Alipay+ AR LENS BoC Pay+ 八達通 Tap&Go V享臻選 Visa HK禮遇賞 Visa Select 優選回饋 WanderJoy WeChat Pay HK 微信支付

連鎖餐飲+零售品牌「繽紛冬日賞」均有折 惠康減$25/大家樂買1送1

在「繽紛冬日賞」近580項優惠中，超市與日常餐飲最為矚目，優惠券一出已吸引不少用戶搶先兌換。其中，惠康超市推出單一發票滿$250即減$25現金優惠；百佳超市則滿$180減$15，適合大量採購聖誕食材或年貨。連鎖快餐方面，大家樂經典葡撻、麥當勞巨無霸套餐、大快活粟米魚塊飯、肯德基家鄉雞腿包或巴辣雞腿包，以及7-Eleven的港式燒賣與咖喱魚蛋，全部推出買1送1優惠，平均一半價錢就能吃到雙倍滿足。

另一邊廂，高質餐飲與購物同樣火力全開。九龍香格里拉大酒店Café KOOL及黃竹坑I-O-N均推出自助餐買1送1優惠，YMCA再臨閣亦享有8折優惠。此外，雅蘭、東海堂、奇華餅家等連鎖品牌亦提供多個購物折扣。

繽紛冬日賞2025詳情

資料來源：香港旅遊發展局