連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平

人氣快餐品牌美心MX一向以港式經典菜式深受各年齡層歡迎，更是許多長者的心頭好。今個12月，美心MX再次推出重磅長者福利，不但延續每月第一個星期四晚市75折，更將優惠額外加碼至2026年3月，讓長者以更實惠的價錢享用各款滋味美食。

美心MX長者專享優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折

美心MX長者專享優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折

美心MX長者晚市75折優惠

12月4日（四）當天，只要下午5時後到全線美心MX（西九龍高鐵站及太子集團中心除外）及美心Food²堂食或外賣，憑長者咭、樂悠咭或長者八達通即可即時享有正價菜式75折優惠。無論想食招牌燒味、焗豬扒飯，還是熱辣辣港式蒸飯系列，通通能以超優惠價錢享用。

美心MX長者75折優惠

2大連鎖餐廳長者優惠 大家樂/一粥麵

1. 大家樂長者專屬優惠 午/晚市消費滿額送免費小食

大家樂宣布，由即日起至2025年12月31日，持有效長者咭之顧客於茶市單一消費滿$40，即可在收銀處享$3折扣。同時，已於大家樂手機應用程式完成長者咭認證的會員，於午市或晚市消費滿$30，即可免費獲贈指定小食一款，讓長者享用更優惠的用餐體驗。

2. 一粥麵長者優惠 早/茶市送熱飲

一粥麵為長者推出限定優惠，凡出示有效長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款的長者顧客，在早晨及茶市時段惠顧任何套餐或單點主食（不包括小食及飲品），即可免費獲贈茶、咖啡或指定熱飲一杯。此優惠不適用於自助點餐機、手機應用程式訂餐及網上外賣平台，亦不可與店內其他優惠同時使用。

資料來源：美心MX (Maxim's MX)、大家樂 Café de Coral、一粥麵