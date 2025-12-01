Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平

飲食
更新時間：12:40 2025-12-01 HKT
發佈時間：12:40 2025-12-01 HKT

人氣快餐品牌美心MX一向以港式經典菜式深受各年齡層歡迎，更是許多長者的心頭好。今個12月，美心MX再次推出重磅長者福利，不但延續每月第一個星期四晚市75折，更將優惠額外加碼至2026年3月，讓長者以更實惠的價錢享用各款滋味美食。

美心MX長者晚市75折優惠

12月4日（四）當天，只要下午5時後到全線美心MX（西九龍高鐵站及太子集團中心除外）及美心Food²堂食或外賣，憑長者咭、樂悠咭或長者八達通即可即時享有正價菜式75折優惠。無論想食招牌燒味、焗豬扒飯，還是熱辣辣港式蒸飯系列，通通能以超優惠價錢享用。

美心MX長者75折優惠

  • 適用分店：全線美心MX（西九龍高鐵站、太子集團中心除外）及全線美心Food²
  • 需出示證件：長者咭、樂悠咭或長者八達通正本（影印本無效）
  • 不適用項目：節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐、燒味斬料、特價燒味、八達通增值、網上自取平台及所有外送服務
  • 門市據點：>>按此<<

2大連鎖餐廳長者優惠 大家樂/一粥麵

1. 大家樂長者專屬優惠 午/晚市消費滿額送免費小食

大家樂宣布，由即日起至2025年12月31日，持有效長者咭之顧客於茶市單一消費滿$40，即可在收銀處享$3折扣。同時，已於大家樂手機應用程式完成長者咭認證的會員，於午市或晚市消費滿$30，即可免費獲贈指定小食一款，讓長者享用更優惠的用餐體驗。

2. 一粥麵長者優惠 早/茶市送熱飲

一粥麵為長者推出限定優惠，凡出示有效長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款的長者顧客，在早晨及茶市時段惠顧任何套餐或單點主食（不包括小食及飲品），即可免費獲贈茶、咖啡或指定熱飲一杯。此優惠不適用於自助點餐機、手機應用程式訂餐及網上外賣平台，亦不可與店內其他優惠同時使用。

 

資料來源：美心MX (Maxim's MX)大家樂 Café de Coral一粥麵

 

同場加映：長者餐飲優惠2025｜40大長者咭+樂悠咭連鎖快餐/火鍋放題/酒樓折扣 大家樂/麥當勞/稻香/美心MX一文睇清

