AEON Black Friday優惠2025｜超市食品/家品/服飾低至半價 $30起放題任掃去骨鯖魚/牛仔骨 $29.9起限量福袋/福車

AEON Black Friday黑色星期五優惠2025｜AEON由即日起至12月2日推出「AEON Black Friday優惠」，多款超市食品、家品、服飾、廚具、寵物用品等低至半價，亦有多款限量Black Friday福袋及福車，其中最為吸引的就是為期2天舉行的「限時放題」，$30起放題任掃去骨鯖魚、牛仔骨等。此外，客人可以$28換購黑色主題購物車，以及滿額可獲贈電子優惠券，即睇優惠詳情！

AEON Black Friday優惠 超市食品/家品/服飾低至半價

AEON由即日起至12月2日推出Black Friday黑色星期五購物季，AEON、AEON STYLE、AEON超市、DAISO Japan、Living PLAZA及AEON網上購物城推出不同抵買優惠。當中超市食品及用品低至$6.9，包括$6.9有汽酒、$17.9/10隻日本橫濱白蛋、$59澳洲白櫻和牛等。至於服飾如針織帽、兒童冬裝亦在減價之列，生活家品減價涵蓋床品、浴巾、拖鞋、廚具等。

$30起放題任掃去骨鯖魚/牛仔骨 $28換購購物車

每逢黑色星期五購物季，最受歡迎活動必數限時放題任掃，今次放題商品包括$30韓國柿、$35日本車厘茄、$50無鹽去骨鯖魚及$75美國特級牛仔骨，客人只需於指定活動時段，使用由店舖提供的指定器具及專用膠袋或盒，任入指定放題商品，即可購買包裝後的放題商品，每人每次只限一個袋或盒。至於各款限量福車及福袋由$29.9起，福袋包括零食、美妝、護膚及床品等，福車則涵蓋食材、家電、廚具、Sanrio系列主題商品等。

此外，AEON會員於推廣期間於AEON、AEON STYLE及AEON超市買滿$800或以上，可獲贈$50電子優惠券一張，客人可於12月3至9日期間，於以上商舖買滿$150或以上即可使用。客人於DAISO Japan及Living PLAZA買滿$128或以上，即可以優惠價$28換購DAISO摺疊式購物車一部。除了實體門店之外，由即日起至12月2日於AEON網上購物城購買「網上超市」商品滿指定金額，輸入優惠碼最多即減$219。

AEON Black Friday購物季

日期：即日起至12月2日

地點：全線AEON

AEON限時放題

地點：AEON、AEON STYLE及AEON超市

活動詳情：

(1)11月29日下午1:00至3:00：$35/袋日本車厘茄

(2)11月29日下午4:00至6:00：$50/盒無鹽去骨鯖魚

(3)11月30日下午1:00至3:00：$75/盒美國特夠牛仔骨

(4)11月30日下午4:00至6:00：$30/袋韓國柿

*每次只限一袋或一盒，放題時段結束後1小時內付款

AEON Black Friday會員優惠

日期：即日起至12月2日

優惠詳情：AEON會員於推廣期間於AEON、AEON STYLE及AEON超市買滿$800或以上，可獲贈$50電子優惠券一張

使用方法：AEON會員於12月3至9日，於上述商舖買滿$150或以上即可使用

換購DAISO摺疊式購物車

日期：即日起至12月2日

優惠詳情：客人於DAISO Japan及Living PLAZA買滿$128或以上，即可以優惠價$28換購DAISO摺疊式購物車一部

*九龍城店除外

AEON網上購物城優惠

日期：即日起至12月2日

詳情：只限AEON網上購物城購買「網上超市」

優惠碼：

(1)折實滿$599，輸入「NETSUPER49」即減$49

(2)折實滿$999，輸入「NETSUPER99」即減$99

(3)折實滿$1999，輸入「NETSUPER219」即減$219

文:RY

資料及圖片來源:AEON