聖誕禮遇｜夢幻設計人氣珍藏 佳節限定美妝禮盒

隨着聖誕節臨近，多個美妝品牌都推出珍藏限定禮盒，正是寵愛自己和摯愛親友的最佳時機。從性價比高到人氣收藏，精選最值得入手的聖誕限量彩妝與護理系列，還有玩味十足的倒數日曆，令大家閃亮節日每一刻。

玩味十足 倒數日曆

倒數日曆定必是各大彩妝品牌的節日禮遇重頭戲，玩味設計加上獨特包裝，令人愛不釋手，今年Cle de Peau Beaute、PAUL & JOE 、 L’Occitane都以充滿詩意的包裝設計為賣點，無論送禮或自用，都充滿驚喜。

Cle de Peau Beaute 星璨夢航限量聖誕倒數日曆 $3,210

Cle de Peau Beaute 星璨夢航限量聖誕倒數日曆 $3,210

與法國著名藝術家 Mr. Stephane Kiehl 攜手合作，將充滿動物寓言色彩的森境歷險，以優雅精緻的插畫融入包裝設計中，倒數日曆內含柔亮唇膏、亮膚光映粉、四色眼影組合等。

PAUL & JOE 《Midnight Voyage》聖誕日曆禮盒 $2,680

禮盒內包含24件精選產品及精品，當中16件為貨裝產品，包括有王牌隔離乳、限定彩妝產品，可打造迷人節日眼唇妝容。

L’Occitane 經典節日倒數日曆 $690

倒數日曆匯聚24份禮品，造型靈感源自法式鄉村「mas Provençal」傳統農舍，為節慶時光注入詩意與歡愉。

王牌精選 性價比高

護膚品牌如AP BEAUTY 推出節日套裝，融合品牌王牌產品，並以性價比高作招徠，彩妝品牌如Laura Mercier 及Hourglass Cosmetic，亦以精選單品為套裝組合，其中GLYCEL 聖誕鑽肌盛禮更以低於二折發售，一於要精明入手。

GLYCEL 瑞士聖誕鑽肌盛禮 $888

精選多款經典明星產品與熱銷人氣單品，配以充滿節日氛圍的華麗包裝，從基礎潔面至高效修護都齊備，性價比相當高。

Laura Mercier Flawless Treats潤澤無瑕底妝套裝 $330

品牌以水嫩持久底妝為賣點，套裝包括有澤養膚底霜及柔焦保濕蜜粉定妝，令派對妝容全天維持絲滑細緻，優雅動人。

AP BEAUTY 三階段基因重塑節日閃爍套裝 $950

品牌邀請韓國知名藝術家Jieun Park以The City Lights城市之光為題，而其中更為香港地區獨家推出 「維多利亞港夜景」限定節日套裝，包括基因重塑精華液及眼部及表情紋乳霜。

Hourglass Cosmetic限量版 Ambient Lighting Edit Unlocked 系列彩妝盤 $2,088

匯聚精選單品，包括眼影、胭脂掃、睫毛液及唇彩，以及仿皮化妝包。

限量香水 雅致氛圍

經過精心打造的節日限量香水，既實用也可美化居室，如 Jo Malone London的聖誕限量版薑餅香水，以薑、荳蔻與肉桂作香調，輕輕一灑，已教人感受到節日的氛圍。在居室擺放一瓶由藝術家打造的Sisley 香氛，又會否令節日增添一點儀式感？

Jo Malone London聖誕限量版薑餅香水$1,405

經典香氛是送禮之選，此薑餅香水交織薑、荳蔻與肉桂的辛香氣息，令人感受到節慶派對的愉悅時光。

BVLGARI 沐光玫香女士香水套裝 $1,715

套裝包括有香水及潤手霜，香水以明亮的玫瑰、青木瓜及紫羅蘭葉為香調，另加入麝香，注入自然和喜悅的氣息。

Sisley Eau du Soir x Luke Edward Hall 限量版節日香氛 $2,050

品牌與英國藝術家兼設計師 Luke Edward Hall 攜手合作，打造既優雅又充滿玩味的聖誕系列，

而其香氛的包裝極為吸睛，擺放家居也可作為裝飾。

INFO

Clé de Peau Beauté/www.cledepeau-beaute.com.hk

Sisley/www.sisley-paris.com/zh-HK

L’Occitane/hk.loccitane.com

GLYCEL/www.glycel.com/tc

Jo Malone London / www.jomalone.com.hk

Laura Mercier/www.lauramercier.com.hk

BVLGARI/www.bulgari.com/zh-hk

AP BEAUTY/hk.ap-beauty.com

PAUL & JOE/9527 2382

Hourglass Cosmetic/5408 1496

文︰Angel 圖︰星島圖片庫、品牌提供