裝修糾紛爛尾頻生 工程展開前5大保障攻略 助業主更安心丨唐耀賢

家居裝修
更新時間：06:00 2026-02-27 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-27 HKT

置業裝修本是喜事，但裝修糾紛及工程爛尾的新聞頻頻出現，令業主在計劃裝修時都提心吊膽。如果不想巨額裝修費付諸東流，除了要慎選裝修師傅，更重要的是業主自己也要做足功課，在工程開始前了解如何保障自身權益，避開常見陷阱。想確保夢想家園能如期安心完工，以下 5 大保障攻略可以幫業主遠離裝修爛尾。

 延伸閱讀：做好驗樓 預防勝於補救 專業檢查發現問題可省卻後期麻煩

1. 師傅：第一次會面的重要性

由於裝修工程期長達三個月至半年，所以裝修團隊能夠理解您的需求和期望至關重要。業主可從裝修公司「班底」和其過往案例，去尋找合適的團隊。具備豐富經驗的裝修師傅，都有能力預判施工難點，溝通起來也更有默契，減少與業主之間的誤解及出錯。

2. 品質：標準指引 客觀驗收標準

施工品質方面，大多數都不會對裝修工程驗收有專業知識背景，面對複雜的水電、泥水工程，一般都無法判斷是否達標。此時，由法律界與工程界共同制訂的《香港裝修指引》便能發揮關鍵作用，這套指引為業主提供了客觀的施工與驗收的標準說明，有助雙方在共同基礎上，建立高效的合作關係，同時也可讓戶主在面對驗收細節時，擁有一套客觀的判斷準則，確保施工質量達標。

延伸閱讀：油漆工程指南：剷底、材料與驗收

3. 付款：按工程進度分期付款

簽約時，業主須加緊留意付款安排。坊間經常出現一些報價單是以日期收款，這代表無論工程進度如何，業主都需要在指定日子繳交款項，這方面對業主而言是毫無保障。另一方面，業主亦須避免在工程初期支付過高比例的款項。根據《香港裝修指引》中「報價單樣本」說明，款項應與工程進度掛鉤，每一期支付款項都應該階段工序完成，並由業主或驗收團隊驗收後，同意工序達標的基礎上才付款給師傅。這既能確保裝修團隊按部就班地完成工程，也能防止因大部分款項過早付清而令客人處於被動的局面。

4. 時間：遵守合約上的完工時間

業主在簽約時，應要求在合約中清楚列明「確實完工日期」，而非採用「工作天數」等模糊字眼，以防因假期定義不清或天氣影響而導致完工日期無從考究。此外，為加強對工程進度的約束力，合約內最好具體加入「延誤索償條款」。若裝修公司無合理原因而未能於約定日期完工，須承擔相應的補償責任。這不僅是對業主權益的保障，更能促使施工方在安排工序時更加嚴謹及守時。

5. 溝通：專業配對及溝通橋樑

考慮到業主直接面對師傅時，可能因術語隔閡或擔心關係僵化而感到壓力，善用專業的配對平台能提供額外的溝通保障。例如好師傅裝修配對平台特別為業主設立專屬的WhatsApp群組支援，由專業的裝修顧問及工程客服組成的第三方團隊，不僅能以專業身分即時解答報價單或工序上的疑難，更能作為中立的橋樑排解業主與師傅間的溝通誤會。

新年過後是裝修的旺季，不少師傅正忙於處理年前積壓的訂單，如果想在理想日子開工，建議大家要提早規劃並預約師傅排期。好師傅有過百隊師傅團隊可供配對，均通過超過30項嚴格審查，確保在手工達標的同時，亦具備良好的契約精神及溝通能力。

唐耀賢
好師傅創辦人

延伸閱讀：2026裝修攻略 施工季節全解構 選對月份可慳錢兼慢工出細貨

延伸閱讀：細單位變出獨立空間靠間牆 石膏板輕巧價格低 一類磚不防火 四大材質優缺點全面睇

延伸閱讀：解構香港裝修陷阱 業主3招自保

延伸閱讀：裝修工序不能亂來 或致5大常見問題 掌握正確流程免後患｜唐耀賢

延伸閱讀：裝修糾紛每年平均逾170宗 3大應對策略增保障 切忌一次過付款

延伸閱讀：單位歷火劫 損毀評估不容忽視 家居裝修理賠 必需標準報價單

延伸閱讀：居家安老首重安全「長者屋」6大裝修設計要點 減少意外風險

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

