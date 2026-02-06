Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

做好驗樓 預防勝於補救 專業檢查發現問題可省卻後期麻煩丨唐耀賢

家居裝修
更新時間：06:00 2026-02-06 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-06 HKT

很多業主在收樓或購買二手單位時，都可能忽略了一個十分重要的步驟 — 驗樓。大多數人都認為「看起來沒問題就算了」，或者「等出現問題再修」。然而，這樣的決定隨時會令日後付出沉重的代價。驗樓不是可有可無的步驟，而是保護自己權益、未雨綢繆的重要投資。無論是購買新樓、二手樓，還是計劃進行裝修，一次專業的驗樓檢查，往往能省卻大量的時間、金錢和精力。

新樓收樓 不能忽視的第一步

購買新樓是人生一件大事，甚至可能是一場終身投資，所以新樓必須要進行驗樓。很多業主在收樓時可能太興奮，只進行簡單的目視檢查就收樓入伙、添置傢俬等等。然而，新樓交付時往往存在很多看不出來的問題。牆身空鼓、玻璃窗框安裝不當、防水施工有缺陷、電路接駁不完善——這些結構性問題在交樓時可能看不出來，但會在日後的居住過程中逐漸浮現。

舊樓與裝修前驗樓 了解真實狀況

至於購買二手樓或計劃對舊樓進行裝修的業主，驗樓同樣至關重要。很多人以為只有新樓才需要驗樓，而其實舊樓或二手樓在經過前業主或租客長時間使用之後，就會𧗠生出很多隱藏問題。特別是水管老化、電線陳舊、防水失效、結構裂紋、甚至白蟻蛀食等等問題都必然會發生，只要嚴重程度不一，也不是肉眼能看出來。很多業主在簽訂置業合約後，在驗樓中才發現結構性問題，到時候進行維修的費用可能是想像不到的天文數字。

所以進行裝修前的驗樓除了可以更精準了解單位的實際狀況，更能讓戶主提前部署裝修計劃和預算。例如，如果驗樓時發現牆身大量空鼓，那就需要在安裝入牆傢俬之前處理好。如果發現滲水或電力問題，就可能要在所有工序開始之前進行全屋打拆及重鋪防水層/電線喉管，保證所有電器及傢俬進場之前完成基建工程。

絕不建議業主自己進行檢查

很多業主會問：「我自己仔細看一遍不就行了？為什麼要花額外的錢進行專業驗樓？」這個問題看似合理，但實踐中存在重大差別。首先，業主自己檢查通常只能發現表面問題，例如牆壁污漬、地板裂紋、水龍頭漏水等。然而，真正的隱藏問題往往在於結構、防水、電力，而這些問題不是肉眼就能發現。

驗樓並不是裝修師傅的既定責任，戶主如果真的想了解清楚準入伙單位的結構情況，就要諮詢專業驗樓團隊。他們會使用專業工具進行檢查，例如「空鼓槌」可以識別牆磚空鼓位置，「微波濕度探測機」就可以檢測牆身是否有滲水情況，「插座檢測器」則可以檢驗電路是否安全、穩定。這些檢查看似簡單，但潛藏的隱患如果久久未處理，往後的工程費用可能會以倍數增加。

另外，一份專業的驗樓報告會用文字和照片記錄，詳細列明所有發現的問題，並按照不同項目去分類。戶主可以根據報告與發展商溝通，並要求修復結構問題。很多業主正因為有驗樓報告的支持，才有充分理據與發展商交涉，避免自己承擔維修成本。

其次，驗樓報告也是戶主制定裝修計劃的重要參考。根據報告，戶主能清楚地知道哪些位置需要優先處理、哪些工程需要通知承辦方延遲動工，這能避免在因臨時推遲工程而產生的額外費用。

此外，驗樓報告可以用於保險索賠。如果您購買了家居保險，報告可作為重要證據。很多保險公司會根據驗樓報告來判斷哪些損壞是既有問題、哪些是新發生的問題，從而決定賠償範圍。

長期的經濟效益

進行一次專業驗樓，通常成本在2,000至10,000元之間，取決於單位的大小、檢查詳細程度，以及樓齡及額外精細檢查服務。雖然涉及相當支出，但與潛在的長期成本相比，實在是微乎其微。如果驗樓發現防水問題，而您沒有及時處理，幾年後天花漏水可能需要驗樓費用10倍以上的維修開支。
從裝修角度來看，準確了解單位狀況，能讓您在計劃裝修前更能控制預算，避免突然超支。而優先修復結構性問題可免除對安全及隱患的憂慮，能讓戶主的裝修投資更有價值。

驗樓是對自己的負責

驗樓絕對不是浪費的投資，而是對自己、對家人、對其他住戶負責的表現。無論是新收樓還是購買舊樓，在裝修前進行一次專業的驗樓檢查都能提供準確的結構資訊，從而讓戶主在投放更多成本去裝修前做出更明智的決定和時間表。對於香港這個房屋成本極高的地方，投資數千元進行驗樓，來保護數百萬的資產，是最值得的投資決定。

唐耀賢
「好師傅」創辦人

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
9小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
23小時前
TVB「御用強姦犯」離巢6年暴瘦成「人乾」 近況曝光驚變側田網民憂心健康
TVB「御用強姦犯」離巢6年暴瘦成「人乾」 近況曝光驚變側田網民憂心健康
影視圈
8小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
15小時前
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
影視圈
10小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
17小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
15小時前