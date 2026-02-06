做好驗樓 預防勝於補救 專業檢查發現問題可省卻後期麻煩丨唐耀賢

很多業主在收樓或購買二手單位時，都可能忽略了一個十分重要的步驟 — 驗樓。大多數人都認為「看起來沒問題就算了」，或者「等出現問題再修」。然而，這樣的決定隨時會令日後付出沉重的代價。驗樓不是可有可無的步驟，而是保護自己權益、未雨綢繆的重要投資。無論是購買新樓、二手樓，還是計劃進行裝修，一次專業的驗樓檢查，往往能省卻大量的時間、金錢和精力。

新樓收樓 不能忽視的第一步

購買新樓是人生一件大事，甚至可能是一場終身投資，所以新樓必須要進行驗樓。很多業主在收樓時可能太興奮，只進行簡單的目視檢查就收樓入伙、添置傢俬等等。然而，新樓交付時往往存在很多看不出來的問題。牆身空鼓、玻璃窗框安裝不當、防水施工有缺陷、電路接駁不完善——這些結構性問題在交樓時可能看不出來，但會在日後的居住過程中逐漸浮現。

舊樓與裝修前驗樓 了解真實狀況

至於購買二手樓或計劃對舊樓進行裝修的業主，驗樓同樣至關重要。很多人以為只有新樓才需要驗樓，而其實舊樓或二手樓在經過前業主或租客長時間使用之後，就會𧗠生出很多隱藏問題。特別是水管老化、電線陳舊、防水失效、結構裂紋、甚至白蟻蛀食等等問題都必然會發生，只要嚴重程度不一，也不是肉眼能看出來。很多業主在簽訂置業合約後，在驗樓中才發現結構性問題，到時候進行維修的費用可能是想像不到的天文數字。

所以進行裝修前的驗樓除了可以更精準了解單位的實際狀況，更能讓戶主提前部署裝修計劃和預算。例如，如果驗樓時發現牆身大量空鼓，那就需要在安裝入牆傢俬之前處理好。如果發現滲水或電力問題，就可能要在所有工序開始之前進行全屋打拆及重鋪防水層/電線喉管，保證所有電器及傢俬進場之前完成基建工程。

絕不建議業主自己進行檢查

很多業主會問：「我自己仔細看一遍不就行了？為什麼要花額外的錢進行專業驗樓？」這個問題看似合理，但實踐中存在重大差別。首先，業主自己檢查通常只能發現表面問題，例如牆壁污漬、地板裂紋、水龍頭漏水等。然而，真正的隱藏問題往往在於結構、防水、電力，而這些問題不是肉眼就能發現。

驗樓並不是裝修師傅的既定責任，戶主如果真的想了解清楚準入伙單位的結構情況，就要諮詢專業驗樓團隊。他們會使用專業工具進行檢查，例如「空鼓槌」可以識別牆磚空鼓位置，「微波濕度探測機」就可以檢測牆身是否有滲水情況，「插座檢測器」則可以檢驗電路是否安全、穩定。這些檢查看似簡單，但潛藏的隱患如果久久未處理，往後的工程費用可能會以倍數增加。

另外，一份專業的驗樓報告會用文字和照片記錄，詳細列明所有發現的問題，並按照不同項目去分類。戶主可以根據報告與發展商溝通，並要求修復結構問題。很多業主正因為有驗樓報告的支持，才有充分理據與發展商交涉，避免自己承擔維修成本。

其次，驗樓報告也是戶主制定裝修計劃的重要參考。根據報告，戶主能清楚地知道哪些位置需要優先處理、哪些工程需要通知承辦方延遲動工，這能避免在因臨時推遲工程而產生的額外費用。

此外，驗樓報告可以用於保險索賠。如果您購買了家居保險，報告可作為重要證據。很多保險公司會根據驗樓報告來判斷哪些損壞是既有問題、哪些是新發生的問題，從而決定賠償範圍。

長期的經濟效益

進行一次專業驗樓，通常成本在2,000至10,000元之間，取決於單位的大小、檢查詳細程度，以及樓齡及額外精細檢查服務。雖然涉及相當支出，但與潛在的長期成本相比，實在是微乎其微。如果驗樓發現防水問題，而您沒有及時處理，幾年後天花漏水可能需要驗樓費用10倍以上的維修開支。

從裝修角度來看，準確了解單位狀況，能讓您在計劃裝修前更能控制預算，避免突然超支。而優先修復結構性問題可免除對安全及隱患的憂慮，能讓戶主的裝修投資更有價值。

驗樓是對自己的負責

驗樓絕對不是浪費的投資，而是對自己、對家人、對其他住戶負責的表現。無論是新收樓還是購買舊樓，在裝修前進行一次專業的驗樓檢查都能提供準確的結構資訊，從而讓戶主在投放更多成本去裝修前做出更明智的決定和時間表。對於香港這個房屋成本極高的地方，投資數千元進行驗樓，來保護數百萬的資產，是最值得的投資決定。

唐耀賢

「好師傅」創辦人