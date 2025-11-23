Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

300萬豪裝何文田頂層複式戶 定制4.5米倒金字塔水晶燈 天台3大功能區融合豪華與實用

家居裝修
今次參觀何文田君頤峰屋苑32樓頂層複式連天台單位，實用面積約3000方呎。屋主從事美容業，夫婦二人及一子一女同住，希望居所奢華經典，適合招呼朋友，同時要求功能區的設計不會損害單位原有的通透。

屋主共斥資約300萬邀請Viz Design團隊操刀設計三層新居，設計師充分利用頂層單位特有的高樓底，以倒金字塔水晶燈為視覺焦點，並以黑金花雲石包飾原有結構柱，突顯高貴氣派。整體設計兼顧功能與美感，使寬敞空間呈現出華麗而不失實用的氣度。

雲石柱成畫龍點睛之筆

全屋以黑白主調拼木色為基調，輔以大氣紋理營造質感。推門入戶，首先映入眼帘的是門口側的開放式酒吧，紅酒櫃整齊嵌入黑色玻璃牆，吧桌內設有升降電視，可按需要隨時升起使用。

客廳為整個空間的亮點，高達4.5米的倒轉金字塔水晶燈由6米高的樓底垂落，光影璀璨，無論在樓下客飯廳或樓上開放式書房及卡拉OK區，均能仰見其流光。

連接客廳與露台的是兩層樓高落地玻璃窗，視野開揚，維港景色一覽無遺。原本礙眼的結構柱經設計師以黑金花雲石裝飾後，金線紋理反而更突顯奢華感。

客廳比鄰的飯廳擺放圓形餐桌及黑白色高背餐椅子，旁邊牆身採用雲石，並砌有假壁爐。半開放式廚房配備專業級大火力爐具，中島可作為早餐吧檯，並設置電磁爐水龍頭，方便主人邊烹調邊交流。廚房與飯廳則以玻璃夾層植栽作隔斷，既不影響採光，亦可為用餐空間注入一抹自然氣息。設計師表示，大戶型若處理不當反易浪費，通透格局正能發揮其空間優勢。

一樓子女房延續空間貫通概念。女兒房採粉紫主調，兒子房用灰藍色為主，均設巨窗及半鏡面牆，令視覺更開闊。二樓的書房與卡拉OK區採全開放式設計，與樓下酒吧區上下呼應。貫穿兩層的樓梯以木條屏風及半透明黑玻璃圍合，既隔斷樓梯與室內的視線干擾，又不阻擋水晶燈的光影滲透。

主人房位於最深處，以絨布菱形拼接牆襯托黑底紅花地毯，營造私密華美氛圍。床背後設南北走向長廊式衣帽間，空間寬裕，滿足夫婦二人收納衣物與飾品的需求。

善用天台空間 

天台被規劃為聚會、健身及靜修三大功能區域。戶外聚會區鋪設地燈與大量綠植營造氛圍，設有大型餐桌燒及烤設備，適合親朋聚首共賞維港夜景或觀看煙花，也可滿足一家四口的戶外用餐需求；健身區配備運動器材，方便屋主夫婦日常運動；至於茶房內設養魚池與茶台，天花採用可開啟式設計，能直接欣賞天空景色，兼具禪意與休閒感。三大區域互不干擾，靈活滿足住戶需求。

全屋整體裝修總花費約300萬元，其中最主要支出為定制水晶燈與黑金花雲石柱。水晶燈不僅尺寸龐大，需專門設計定制，運輸與安裝過程耗時費力；後者則因選材高質，金線突出，成本亦居高不下。此外，全屋大理石鋪裝、絨布牆面及嵌入式高級傢俬等亦佔去不小預算。

地下層floor plan。
二層floor plan。
天台floor plan。
圖片由Viz Design提供

