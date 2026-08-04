熊本地震｜禍不單行驚爆40度高溫 一女子疑車內避難過夜中暑亡

日本熊本縣遭受7.1級強烈地震重創後，災區再迎來破紀錄酷熱天氣危機。熊本市中央區周一（3日）錄得攝氏40.3度，菊池市亦達40.2度，是熊本縣有觀測紀錄以來首次出現40度以上高溫。當地數以千計災民仍棲身避難所或在車內過夜，其中一名70多歲女子疑因車輛汽油耗盡、冷氣停止運作，在車內中暑死亡。

熊本市40.3度創逾百年紀錄

綜合共同社及日本傳媒報道，日本氣象廳資料顯示，熊本市中央區周一下午2時24分錄得40.3度，打破當地自1890年開始統計以來的最高紀錄；菊池市下午3時17分亦錄得40.2度，同樣刷新當地紀錄。

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鄰近的福岡縣久留米市更錄得40.4度，成為當日全日本最高溫地區；佐賀市、太宰府市等地亦錄得40.2度。日本部分氣象機構把最高氣溫達40度或以上的日子俗稱為「酷暑日」。

日本氣象廳指出，上述數字仍屬速報值，日後或會作出修訂。

汽油耗盡斃命車內 成地震首宗獲確認「災害相關死亡」

在地震與酷熱雙重夾擊下，車中避難者的健康風險備受關注。熊本縣政府周日（2日）公布，一名70多歲女子地震後在氷川町一處住宅外的汽車內過夜，7月30日晚上約9時半被發現時，已在悶熱車廂內失去心跳。

救護人員接報到場，將女子送院搶救，惟其後證實死亡，當局相信她可能死於中暑。

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據了解，女子被發現時，汽車的汽油已經耗盡，冷氣亦沒有運作。若經審查後確認，其死亡是由地震避難生活引致，將成為今次熊本地震首宗獲確認的「災害相關死亡」。

死者增至38人 逾8000人留避難所

熊本縣7月28日下午4時27分發生7.1級地震，震源深度約16公里，宇城市及氷川町錄得最高震度7，熊本市南區亦錄得震度6強。

截至周一，地震造成的死亡人數增至38人，當中包括一名可能屬災害相關死亡的人，以及一名仍在調查是否與地震有關的死者；另有157人受傷。住宅損毀數目已超過1.2萬棟，其中嘉島町永旺夢樂城熊本商場爆炸及日本製紙八代工廠煙囪倒塌，造成多人死亡。

熊本縣內仍有約4.5萬戶停水，155個避難所收容8,262人，另有部分居民因擔心餘震、避難所擠迫或希望看守住所，選擇留在汽車內過夜。

避難所缺水增中暑風險

雖然大部分停電及燃氣供應已經恢復，但大規模停水仍未完全解決。災民要在炎熱天氣下排隊取水，部分避難設施亦未必有足夠冷氣設備，對長者、兒童及長期病患者尤其危險。

日本紅十字會已派遣救護隊到災區，並準備向避難所及車中避難者派發防暑指引，呼籲民眾定時補充水分及鹽分，盡量留在陰涼或有冷氣的地方。車中過夜人士亦要定時活動下肢，避免因長時間屈曲身體而出現血栓，即俗稱的「經濟艙症候群」。

熊本市政府警告，危險酷熱天氣短期內仍會持續，晚上氣溫亦難以明顯下降，災民及救援人員須慎防中暑。氣象部門預計，至少至周四（6日），熊本縣多處最高氣溫仍會達35度或以上；部分預報顯示，熊本市周二及周三最高氣溫或達38度左右。