熊本地震 | 熊本震後首度訪災區 高市早苗穿防災服搭直升機視察

日本熊本縣7月28日發生規模7.1的強烈地震，造成當地嚴重災情，累計死亡人數已增至38人。首相高市早苗周一上午穿著一身防災服從首相公邸出發，首度親自前往熊本災區進行實地視察，下午搭乘直升機從空中掌握災情全貌，並前往避難所慰問受災民，並聽取地方政府的具體訴求。據報避難所有災民確診新冠。

高市早苗前往羽田機場搭機前往熊本，進行震後的首次現場視察。按照行程規劃，高市下午搭乘直升機，從空中全面視察熊本縣內遭強震破壞的區域與房屋倒塌狀況。

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隨後，她將前往在今次地震中觀測到震度7強烈搖晃的冰川町，親自走訪當地的避難所，直接與在避難所生活的受災民眾進行意見交換，實地確認並掌握災民目前的避難生活環境與需求。

避難所有災民確診新冠

在結束避難所的視察後，高市將前往當地的災害對策本部，與熊本縣知事及相關自治體官員會面，聽取地方政府在重建與支援上的具體請求。

在發生強震後，縣內一共設立210個避難所安置民眾，但宇城市避難中心有一名70多歲老婦上周六確診新冠，官員坦言防疫措施有限。

該名婦人感到身體不適，在醫院進行篩檢後呈現新冠陽性，於2日出院並和2名密切接觸的家庭成員一同被轉移至到特殊照護的避難中心。