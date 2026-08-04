熊本地震｜美妝店2職員收指令折返喪命 專家：或涉業務過失致死 公司道歉一句話惹公憤

日本九州熊本地震災情慘重，首相高市早苗於周一（8月3日）首次前往熊本縣災區視察。而地震中發生劇烈爆炸的大型商場「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL KUMAMOTO），兩名在美妝雜貨店「HABITA」任職的女店員，確認因收到公司高層「把收銀機營業額存入保險箱」的指令而折返喪命，輿情持續發酵，公司高層事後致歉時的一句話，更引爆網民集體怒火。

遵公司指令折返存錢 22歲美妝女店員與同事雙雙罹難

據悉，在嘉島町「永旺夢樂城熊本」商場爆炸事件中共有7名員工罹難，其中包括在美妝生活用品專賣店「HABITA」任職的22歲女店員大竹玖瑠美。地震發生後，大竹與另一名同事原本已成功逃出建築物外，並確認安全無虞。

然而，HABITA營業部長湯瀨剛二事後承認，他在地震發生約半小時後，聯絡上當天休假的女店長，確認兩名員工已疏散後，竟指示店長向兩人轉達：「如果還能回到店內，希望把收銀機內的營業收入存入保險箱保管。」店長隨後透過訊息轉告大竹二人。兩名盡責的員工折返店內處理財物，不料約40分鐘後商場突然發生劇烈爆炸，兩人不幸當場遇難。

公司被指卸責AEON 道歉聲明再燃網民怒火

事故曝光後，HABITA母公司初期一直保持沉默，引發網絡強烈討伐。直到兩名罹難員工設靈，公司才在網頁發表致歉聲明。HABITA社長上野景真及營業部長湯瀨剛二隨後在大竹的守夜儀式上現身，當面向遺屬鞠躬道歉。然而，湯瀨接受記者訪問時辯稱，當時曾要求員工「獲得AEON批准並確認安全才可返回」，隨後更脫口說出：「現在回想起來，生命比金錢更重要。」這句說話隨即在日本社交平台引起強烈反彈。

不少網民批評，人命本來就應在任何時候優先於金錢，毋須等到事故發生後才「回想起來」；亦有人指兩名員工原本已安全疏散，卻為保存營業收入而重返危險建築，公司的決定難以接受。另有網民怒轟公司高層企圖將責任推卸給AEON商場。

另一名遇難女店員亦在周一舉殯，女店長及HABITA總部一名男職員到場，她被記者追問時哭不成聲。而陪同的總部男職員則承認，當時沒有向AEON官方確認安全性，公司僅是詢問其他商戶的情況。

AEON嚴正否認放行 專家指高層極可能涉「業務過失致死」

針對HABITA高層聲稱「需獲AEON批准」的說法，AEON社長吉田昭夫在記者會上極力否認，表明依照防災手冊規定，疏散後絕不可能准許人員再次進入，強調「准許再進入完全是無稽之談」，指商場已派員在各入口勸阻人們進入。

前東京地方檢察廳特搜部主任檢察官前田恆彥指出，涉事公司管理層在大地震後，向已經安全疏散的員工下達與商場防災手冊相反的指示，可能涉及日本刑法中的「業務上過失致死罪」。

前田表示，即使管理層使用「如果能夠進去」或「如果可以的話」等詢問式措辭，在職場上下級關係中仍可能具有實質強制力，不能單憑語氣較婉轉便免除過失責任。

他認為，調查重點將包括公司是否能預見建築物在強震後存在倒塌、火警或爆炸風險；是否有義務阻止員工返回；以及要求保存營業收入與兩人死亡之間，是否具有法律上的因果關係。目前尚未有公司人員因此被起訴，最終是否構成刑事責任，仍須由警方及檢察機關調查判斷。