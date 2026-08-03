日本酷熱｜多摩動物公園10獅子不適 3獅疑中暑亡

以「獅子巴士」聞名的日本多摩動物公園宣布，園內飼養的3頭獅子接連死亡，相信死因是中暑。園方已暫停展示獅子，並將增設冷風機等設備。

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園方已增加防暑設備

7月中開始，多摩動物公園飼養的16頭獅子當中，陸續有10頭出現食慾不振、活動力下降等症狀。部分獅子經治醫療後恢復，但雌獅「麥子」（ムギ，3歲）、「草莓」（イチゴ，11歲）和「魯埃納」（ルエナ，15歲），先後於7月28日、7月31日及8月2日死亡。解剖結果顯示牠們脫水及多重器官衰竭，相信是死於中暑。

多摩動物公園方面表示，已在獅女舍增設冷風機等設備，並加強防暑措施。園方已暫停獅子展示，恢復時間未定。

多摩動物公園自1964年5月起推出著名的「獅子巴士」，讓遊客乘搭巴士進入獅子放養區，可近距離觀察獅子。今次是自獅子巴士開始營運以來，首次出現獅子因高溫接連死亡的案例。