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遊日注意 | 羽田機場國內線行李託運 將提前至起飛前30分鐘截止

即時國際
更新時間：13:50 2026-08-03 HKT
發佈時間：13:50 2026-08-03 HKT

日本東京羽田機場航班延誤情況日益嚴重，營運國內線的6間航空公司決定從9月起更改行李託運截止時間，從原先的航班起飛前20分鐘，提前至起飛前30分鐘。

這些航空公司包括全日本（ANA）、日本航空（JAL）、日本越洋航空（JTA）、空之子航空（Solaseed Air）、星悅航空（ StarFlyer）及AIRDO航空。天馬航空（Skymark Airlines）則暫維持不變。

羽田機場6大航空行李將提前10分鐘關櫃。羽田機場官網
羽田機場6大航空行李將提前10分鐘關櫃。羽田機場官網
羽田機場為全球最繁忙機場之一。羽田機場官網
羽田機場為全球最繁忙機場之一。羽田機場官網

涉6大航空 盼減誤點

日本國內線班機準點率，即在預定時間15分鐘內起飛，從2015年的91%持續下降，去年創下83%新低，因此國土交通省希望航空公司作出改善。上述6間公司因此規劃將行李託運截止時間提前10分鐘，盼有望減少誤點情況。

旅客對於新措施態度不一，一名在羽田機場準備搭機飛往秋田的50餘歲女乘客表示，最近航班確實經常延誤，提早關櫃算是可以接受；一名30多歲準備前往大阪的男子，則透露他有時候趕飛機的時間比較緊張，若真的提前截止他可能會考慮改搭新幹線。

去年旅客吞吐量突破9000萬

羽田機場為全球最繁忙機場之一，去年旅客吞吐量突破9千萬人，機場也計畫擴建，這導致旅客托運行李送停機坪需更多時間，繼而導致飛機起飛延誤。

由9月起，原本安檢口會在飛機起飛前20分鐘關閉，如今將提早10分鐘，也就是飛機起飛前30分鐘關櫃。

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