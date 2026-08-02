死神來了｜日女遊兵庫淀之洞門闖禁區拍照 巨石墮地反彈擊頭亡

日本兵庫縣著名的天然海蝕洞景點「淀之洞門」發生落石事故，一名女子站在洞口為同行家人拍照時，有石頭突然掉下，落地反彈後擊中她的頭部。女子當場浴血倒地，送院不治。

綜合日媒報道，死者是39歲女子池上麻理，來自加古川市。她周日與家人一行5人前往兵庫縣北部海岸的切濱海水浴場，上午11時30分左右在「淀之洞門」附近玩耍。

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池上麻理站到洞門口為，為在海裏游泳的丈夫與哥哥拍照，不料上方突然掉下一塊石頭，撞擊地面後彈起，直接擊中池上頭部。據神戶新聞報道，掉落的石塊體積相當於人頭那麼大，而現場因為有落石危險，是禁止進入的區域。

池上頭部與耳朵大量出血，當場心肺停止。池上的哥哥立即報警，醫療直升機將她緊急送院，約3小時後證實不治。