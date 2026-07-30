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熊本地震｜死者增至14人 4人心肺停頓 八代市傷亡最慘重

即時國際
更新時間：01:36 2026-07-30 HKT
發佈時間：01:36 2026-07-30 HKT

日本九州熊本縣28日發生的7.1級極淺層強烈地震，賑災救援行動連夜進行。日本共同社及多家外媒報導，今次強震造成的死亡人數已進一步上升至最少14， 若計及心肺停止個案，死亡人數更達18人，另有至少62人受傷，其中6人傷勢嚴重。

西媒將「心肺停止」列死亡 指最少18人遇難

在死者名單中，宇城市市長末松直洋證實，該市其中2名死者是因強震引發的災害「直接死亡」。而在八代市，日本製紙八代工廠因高聳煙囪在強震中突然斷裂坍塌，釀成5人罹難；同市另有3人不幸死亡。甲佐町亦有一名越南籍技能實習生因工地倒塌意外不幸罹難。

永旺商場爆炸案死亡增至5人 瓦礫中全力搜救失聯者

重災區之一、嘉島町大型購物中心「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL ）同樣傷亡甚烈，熊本縣政府公布有4人死亡、1人心肺停止及5人受傷。《朝日新聞》其後報導，該商場爆炸罹難人數已增至5人。救援隊目前正動用無人機及重型裝備，全力在瓦礫堆中搜救被困者。

美聯社等外媒報導則指出，今次強震的死亡人數已增至最少18人。報導特別說明，日本當局及醫療機構在未經醫師正式確認死亡前，習慣使用「心肺停止」（Cardiopulmonary arrest）一詞，但西方媒體在報道日本災害時，除有特殊生還迹象正在急救外，按新聞慣例會直接視為「Killed（遇難）」並納入死亡人數統計，以符合英語讀者的閱讀習慣及避免官僚醫學術語，因此西媒統計的死亡人數已包含了被列為「心肺停止」的人數。

夜間再發5.8級餘震 逾9000災民避難所過夜

災區餘震不斷，震情依然險惡。29日晚間9時29分，熊本縣天草與蘆北地區再度發生黎克特制5.8級強烈餘震，最大震度達到「5弱」。日本氣象廳表示，今次餘震預計不會引發海嘯，但警告當地地質結構極不穩定，不排除未來數天仍有強烈餘震發生。

日本內閣官房長官木原稔於29日中午記者會表示，包括熊本和福岡在內的九州5個縣已設立506個緊急避難中心。截至29日上午7時，已有9,186名受災民眾被妥善安置在各避難中心內。日本政府已指示自衛隊及警察搜救隊全力搶修道路，確保物資能夠源源不絕送達災區。

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