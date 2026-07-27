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隨旅行團攀登日本富士山 台婦山頂小屋突失意識 緊急運下山送院

即時國際
更新時間：10:03 2026-07-27 HKT
發佈時間：10:03 2026-07-27 HKT

一名57歲台灣女遊客參加旅行團攀登富士山行程，在富士山頂休息時，突然失去意識，警方的山岳救援隊在深夜用推土機將她運送下山。

事發於周日（26日），這名台灣女遊客與2名姊妹一起隨旅行團攀登富士宮登山路線，當天下午6時左右，在山頂休息時不適，出現反覆昏迷與恢復意識的情況。  

台灣女遊客參加旅行團攀登富士山不適。路透社
台灣女遊客參加旅行團攀登富士山不適。路透社
富士山每年吸引大量國內外旅客登山。路透社
富士山每年吸引大量國內外旅客登山。路透社
高海拔環境容易引發高山症。路透社
高海拔環境容易引發高山症。路透社

山屋人員見狀立即報警求助，警方山岳救援隊隨後展開救援，女子經緊急履帶式運輸車（山區推土機）送下山後，再轉送醫院治療，目前詳細病況尚未公布。

順利攻頂後不適

據悉，該名女子當天上午約9時開始登山，下午5時30分左右順利抵達山頂，隨後在休息期間突然昏倒，並反覆出現失去意識的情形。

由於山頂地形特殊，救難人員安排女子搭乘緊急履帶式運輸車，從山頂送往五合目，再轉由救護人員送往醫院接受治療。

高海拔易引發高山症

富士山每年吸引大量國內外旅客登山，但高海拔環境容易引發高山症、失溫及其他身體不適。

日本警方提醒，民眾登山前應充分確認自身健康狀況及天氣變化，並備妥必要裝備。若在出發前或登山途中感到身體不適，或對天候狀況有所疑慮，應立即停止登山，切勿勉強攻頂，以降低山難風險。

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