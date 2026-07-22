螞蟻菜式︱南韓米芝蓮星級餐廳違法賣 重金屬超標

南韓首爾一間米芝蓮二星餐廳近日被指違反《食品衛生法》，長期使用未獲官方批准入菜的螞蟻製作甜品，遭南韓檢方求處1年有期徒刑。

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重金屬含量55倍

綜合韓媒報道，當地食品藥物安全部於去年發現網絡出現造型獵奇的「螞蟻雪葩」打卡照，後經數月追查發現，涉事餐廳自2021年4月至2025年1月期間，在約1.22萬份餐後甜點中加入「三到五隻」螞蟻，4年間共消耗約4.9萬隻螞蟻，累計獲利約1.2億韓圓（約63.5萬港元）。

證據照片顯示，鐵罐上貼有「Cuisine Black Ants」標籤。南韓食品藥物安全部

據南韓現行法例要求，目前僅有蝗蟲（草蜢）、褐色擬步行蟲幼蟲（麵包蟲）、雙斑蟋等10種昆蟲獲准供人類食用，螞蟻並不在許可名單之中。此外，化驗結果顯示，該餐廳使用螞蟻并非如其宣稱來自雪嶽山、智異山，而是從美國、泰國進口的加工乾燥品，未經合法檢疫，其重金屬含量嚴重超標，達一般食用昆蟲的55倍。

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他國亦有螞蟻料理

面對指控，涉事餐廳主廚承認供應螞蟻並表示歉意，稱自己是因未能充分理解南韓相關法規而犯錯。但他同時辯稱，自己曾於歐美頂級餐廳工作，强調利用螞蟻天然的「蟻酸」來增添風味層次，是前衛料理中常見的手法，且澳洲、英國及丹麥等地均允許螞蟻入菜，因此到南韓執業時，並不清楚螞蟻在當地屬於非法食材。



主廚還表示，螞蟻只用於餐廳15道菜菜單中的一小部分，並已主動告知對方可選擇不含螞蟻的配料，只有約六成顧客決定嘗試螞蟻，其餘則以發酵醋和食用花卉等作替代。

對此，南韓檢方周一（20日）於首爾西部法院求處該餐廳負責人1年有期徒刑，以及2000萬韓元（約10.6萬港元）罰款，案件預計將於9月2日正式宣判。

