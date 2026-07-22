Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美FCC擬禁外國軍用級無人機 非中國產獲豁免至2028年

即時國際
更新時間：14:11 2026-07-22 HKT
發佈時間：14:10 2026-07-22 HKT

美國聯邦通訊委員會（FCC）周二(21日）宣布，為防範潛在的公共與國家安全風險，初步決定禁止進口部分外國製造的軍用級無人機，包括具紅外線技術及群飛（亦稱蜂群）功能的無人機，並將進行為期30天的公眾諮詢。此外，相關非中國製產品的豁免期限將延長至2028年1月。

相關新聞：美伊戰爭 | 伊朗革命衛隊：2油輪爆炸失動力 擊落MQ-9無人機

群飛無人機威脅防空

FCC指，具備群飛能力的無人機能夠壓制傳統防空系統並進行持續監控，對公共和國家安全構成重大威脅。新禁令主要針對相關外國軍用級無人機的進口、銷售或推廣，惟不適用於聯邦政府採購或進口的產品，亦不影響非軍用級無人機、關鍵零組件以及已購買無人機的後續使用與操作。

綜合外媒報道，FCC於去年12月曾禁止進口所有新型外國無人機，但隨後對非中國製的無人機及零組件實施豁免。根據該決定，中國大疆創新（DJI）與道通智能（Autel）等無人機企業已被禁止在美國取得新機型或關鍵零組件的銷售許可，但現有產品仍可繼續販售。對此，DJI於今年2月提起訴訟。

相關新聞：俄烏戰爭 | 莫斯科州遭無人機襲擊 10人受傷包括3中國公民

意在推動本土製造

FCC表示，相關限制措施旨在推動美國本土無人機製造業發展。自去年12月將相關外國產品列入「受管制清單」以來，已有超過40億美元（約312億港元）資金流入美國無人機及相關製造業，國內生產設施的擴張及新就業機會的創造，均證明該政策有效鼓勵對美國製造業的投資。
 

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
1小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
21小時前
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長開大口叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：嫁女定賣女呀
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟
生活百科
21小時前
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
04:49
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
影視圈
15小時前
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
即時中國
7小時前
國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕
國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕
投資理財
8小時前
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
社會
2小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事
謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事
影視圈
6小時前
打工仔壓力爆煲「做做下嘢喺度喊」決心裸辭 網民分享求職市道現況掀熱議｜Juicy叮
打工仔壓力爆煲「做做下嘢喺度喊」決心裸辭 網民分享求職市道現況掀熱議｜Juicy叮
時事熱話
6小時前