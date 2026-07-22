美FCC擬禁外國軍用級無人機 非中國產獲豁免至2028年

美國聯邦通訊委員會（FCC）周二(21日）宣布，為防範潛在的公共與國家安全風險，初步決定禁止進口部分外國製造的軍用級無人機，包括具紅外線技術及群飛（亦稱蜂群）功能的無人機，並將進行為期30天的公眾諮詢。此外，相關非中國製產品的豁免期限將延長至2028年1月。

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群飛無人機威脅防空

FCC指，具備群飛能力的無人機能夠壓制傳統防空系統並進行持續監控，對公共和國家安全構成重大威脅。新禁令主要針對相關外國軍用級無人機的進口、銷售或推廣，惟不適用於聯邦政府採購或進口的產品，亦不影響非軍用級無人機、關鍵零組件以及已購買無人機的後續使用與操作。

綜合外媒報道，FCC於去年12月曾禁止進口所有新型外國無人機，但隨後對非中國製的無人機及零組件實施豁免。根據該決定，中國大疆創新（DJI）與道通智能（Autel）等無人機企業已被禁止在美國取得新機型或關鍵零組件的銷售許可，但現有產品仍可繼續販售。對此，DJI於今年2月提起訴訟。

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意在推動本土製造

FCC表示，相關限制措施旨在推動美國本土無人機製造業發展。自去年12月將相關外國產品列入「受管制清單」以來，已有超過40億美元（約312億港元）資金流入美國無人機及相關製造業，國內生產設施的擴張及新就業機會的創造，均證明該政策有效鼓勵對美國製造業的投資。

